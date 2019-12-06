君乐宝：严把产品关 助推奶业高质量发展

图为君乐宝旗帜乳业的旗帜牧场,奶牛正有序走进挤奶转盘。人民网 王仁宏摄

人民网北京12月6日电（王仁宏）来到君乐宝旗帜乳业，巨大的圆形转盘上，80头奶牛整齐排列成圈。一头头奶牛随着转盘转动，有序从转盘一侧进出。仅需七分钟，新鲜产出的牛奶即进入到加工线。

日前，人民网“一撇一捺看发展”主题采访团来到张家口。眼前的这一幕，正是两年前总书记习近平考察旗帜婴儿乳品股份有限公司时看到的场景。

2017年1月，习近平到君乐宝旗帜乳业考察时，对国产奶粉发展做出重要指示，提出“让祖国的下一代喝上好奶粉”，“让国产品牌在市场中起主导作用”。

“从挤奶到鲜奶成粉，我们做到了将时间缩短到2个小时以内，这在世界范围内都是首创。”君乐宝品牌总监冯进茂说。他告诉记者，近三年来，君乐宝始终牢记总书记嘱托，严把产品质量关，为打造世界级奶粉品牌，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品不懈努力。

做乳品行业，首先要有好产品。作为河北本土培育的奶业企业，创立于1995年的君乐宝乳业集团，24年来专注奶业发展，始终将产品品质放在第一位，其第一款乳酸菌饮料和第一款酸奶至今仍是君乐宝的明星产品。

为了打造世界级“奶粉梦”，君乐宝在全球率先推出牧草种植、奶牛养殖、生产加工全产业链一体化生产经营模式，不仅保证了婴幼儿奶粉的“鲜活”，还最大程度的降低了牛奶在加工过程中的营养损耗，确保产品的安全质量。

此外，秉承着高质量发展理念，君乐宝高标准严格把控各项生产指标：自建现代化牧场，保证原奶指标优于欧盟、美国、日本标准；通过选取全球顶级供应商，保证奶粉辅料的品质与安全；整合国际一流工艺设备……无论是在牧场养殖、供应商选择、工艺设备还是食品安全等方面，君乐宝均达到“世界级”模式。

图为君乐宝旗帜乳业的旗帜牧场婴幼儿奶粉生产加工车间。人民网朱鹏涛摄

得益于对产品质量的精益求精，君乐宝婴幼儿奶粉在全球奶粉行业第一家通过了食品安全全球标准BRC A+顶级认证，之后更是在国际各项行业评鉴中屡获殊荣。2018年11月，君乐宝荣获“中国质量奖提名奖”，这是中国乳品企业首次获得中国质量领域的最高荣誉，充分表明了企业的质量管控实力，也展示了国产奶粉行业历经风雨后奋力追赶、砥砺发展的崭新面貌。

图为君乐宝旗帜奶粉样品标识，带有挤奶日期。人民网 王仁宏摄

近年来，张家口注重支持奶业发展，为扶持奶业发展出台了一系列政策法规，为张家口奶业企业发展建立了良好的环境。今年发布的《河北省奶业振兴规划纲要（2019-2025年）》，为河北奶业的发展提出实现奶源基地、乳品加工、乳品品质和乳品品牌四个世界一流等一系列发展目标。此外，张家口近年来在优化营商环境方面持续发力，这也为当地乳业发展助力增效。

“当地政府‘一对一’服务，解决问题及时有效。”君乐宝乳业对张家口的营商环境也赞赏有加。冯进茂表示，张家口的行政效率和营商环境让他们感到十分满意。

以君乐宝旗帜项目的建设为例，其投资的6万吨婴幼儿配方奶粉和8万头奶牛养殖一体化项目于2014年3月1日成功签约，3月8日开工建设、12月26日竣工投产，2015年3月15日产品上市，实现当年签约、当年竣工、当年投产的张家口速度。

出于对张家口优越自然环境和营商环境的青睐，君乐宝还计划将在明年继续投资察北区5.9亿元，建设年产5万吨奶粉生产线项目和全自动智能高速食品罐生产项目。

营商环境优化、生产模式创新、严格质量把控……在一系列综合因素影响下，君乐宝成功实现了婴幼儿奶粉在质量上反超国外产品，带动国产奶粉市场占有率不断回升，越来越多消费者选择信任国产奶粉。

据悉，2018年君乐宝乳业集团销售额同比增长28%，增长率连续多年在全行业领先。其中，君乐宝奶粉产销量达到4.6万吨，进入奶粉行业第一阵营。

(责编：王仁宏、章斐然)