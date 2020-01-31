13架包机、近80吨医疗物资 中航集团驰援武汉抗击疫情

人民网北京1月31日电 （记者乔雪峰）武汉的疫情牵动党中央和全国人民，如何快速将医护人员和物资运往武汉，坚决打赢疫情防控阻击战，成为中航集团当前第一要务。

大年除夕，卫健委、民航局落实党中央部署，向多家航空公司发出执行紧急医疗支援包机指令。

首架包机 成都起飞

1月25日，大年初一，按照国家卫健委要求，国航西南分公司和山东航空，分别从成都和济南派出飞往武汉的包机。

25日上午，国航西南分公司接到运输医疗队前往武汉的航班任务，运送四川首批医疗队的138名医护人员和500余件医疗用品于当天飞往武汉。

西南分公司立刻展开任务布置，运控部门制定由空客A321客机执飞计划，飞行部为包机配备双机长，客舱部选派经验丰富的乘务长及空勤干部带组执飞。地服、站坪、签派、运控、货运派专人对接，确保人员迅速登机，行李、物资准确装机。

四川医疗队包机抵达武汉

下午17:22中航集团承运的第一架包机，CA041航班于17:22从成都双流机场起飞前往武汉，飞行中乘务组为医护人员提供温馨周到的服务，包机于18:45降落武汉机场，首架包机任务顺利完成。

当天，远在千里之外的山东济南，山航接到山东省卫健委的运输任务，运送山东省首批医疗队143人和物资前往武汉。

山航第一时间选派精干力量，运控、营销委、飞行、客舱、空保、机务、地服、货运等各部门通力合作，充分做好航前准备和防护工作。地面服务部安排专人为医疗队快速办理值机手续，SC9001航班于当晚21:45从济南起飞，23:17降落武汉机场。

大宗物资 货机上阵

在运送医护人员的同时，医疗物资的运输也在加强，1月25日下午，国货航接到柬埔寨金边-武汉的货运包机任务，立即对从地面操作到空中飞行各环节进行部署，为确保航班顺利，国货航飞行部、运控、货站、保障、营业部等多部门联动，从飞机技术保障、货物装卸操作等方面进行了全面准备。

国货航货机在金边装载医疗物资

1月26日凌晨02：17分，由北京调往柬埔寨金边的CA1001航班，波音757货机按计划起飞，飞机抵达后，金边营业部将当地企业向武汉红十字会捐赠的医疗用品迅速装机起飞；当天18：19分，搭载着近16吨医疗物资的国货航CA1002航班，飞抵武汉天河机场。

国货航武汉运营基地提前与机务、油料、海关、检疫、边防、地面代理、物流公司等相关单位进行充分沟通、进行提前部署，落地后1小时完成医疗物资卸载任务。

三架包机 京津起飞

1月26日，大年初二，上午，国航接到运送北京首批医疗队和天津首批医疗队前往武汉的紧急任务，立即做出部署，安排总部两架波音737和天津分公司一架波音737分别执行武汉包机任务。

此时，飞行总队三大队副大队长党建朝正在大队进行值班工作交接，但接到任务后，他不顾初一值班一天的劳累，担任北京首个驰援武汉包机CA043航班的机长，立即与机组成员刘路洋、施金锁进行周密的航前准备。

同时，另一架包机机组也确定了，由三大队四中队中队长郝鑫、钟滨、吴佳桐组成机组，他们将执行第二个驰援武汉包机CA041航班。

这两个航班要将北京首批支援武汉医疗队121人和医疗物资运抵武汉。

北京医疗队登机前合影（摄影陶冉）

与此同时，国航天津分公司也在进行天津首批援助武汉医疗队的包机准备，运送天津医疗队的138人飞往武汉，由飞行部高级经理、客舱部津凤组组长和空保大队副队长共同执行CA045包机任务。

北京、天津两地的运控、地服、机务、货运等部门全力保障航班正点起飞。

16:28，CA041航班从北京机场起飞；

17:05，CA043航班从北京机场起飞；

17:20，CA045航班从天津机场起飞；

运力紧张 宽体机上阵

1月27日，大年初三，国航接到运送北京第二批医疗队71人飞往武汉的包机任务，早上7：00，CA041航班机组沈伟峰、张都、李岩机组认真进行航前准备。航班于09：07从北京起飞，10：35顺利抵达武汉。

中午，国航再次接到包机任务，当天运送第三批北京医疗队赴武汉。

此次保障任务时间紧、任务重，从最初接到任务到航班起飞，仅仅间隔5个多小时；并且医疗物资的具体数量、体积均无法确认。

为了确保人员、物资能够按时运抵武汉，国航克服春运期间运力紧张的困难，调配了包括波音737客机和空客A330宽体客机在内的两架飞机同时待命。

两架飞机的两套机组、乘务组提前做好准备，一旦医疗队和物资的信息确认，立即可以安排适合的飞机、人员投入任务。

下午16点，医疗队和物资相继到达，4辆卡车的医疗物资包括口罩、防护服等，物资的体积数量超过737的货仓容积，A330宽体机上阵。

国航地服为医疗队现场办理行李托运

地服人员迅速安排医疗队员办理值机，将医疗物资过检、装箱、配载、装机，航班共收行李1476件，装载32个集装箱和散舱。

20:47分，由飞行总队一大队机组顾振宇、文军、袁斌执行的CA043航班，搭载着150名医疗人员和超过13吨的医用物资，从北京首都机场起飞前往武汉，并且提前20分钟抵达武汉机场。

“时间就是生命，我们能早一分钟把医务人员和救援物资送到前线，就会有更多的病人得到救治”，机长顾振宇说。

参与救援 是光荣也是职责

参与救援包机的机组表示，执行任务是自己的职责所在，能够在这个关键时刻为祖国和人民做点事情是光荣的。

而且，这是一次集全国航之力、空地高效配合战斗疫情的“接力跑”，各单位响应迅速，配合默契；停机位安排得离安检口最近，保证登机高效；管制主动配合，各方面做了优先保障。

任务执行得十分顺畅，频率里听到我们的呼号后都会有其他飞机跟我们说“辛苦啦”、“加油”之类的话，让我们感到十分振奋，面对疫情大家是众志成城、团结一心的。

我们只是飞了个航班，最敬佩的是这些逆行而上的医护人员们，不顾危险向前冲，投入一场不知归期的战斗，他们才是真正的英雄。

当看到医疗队员们下飞机，与机组互道“加油”时，机组仍然止不住热泪盈眶。

山航派出飞机运输20000副护目镜

在27日当天，还有一班货机从青岛飞往武汉，这是山航一架737客机执飞的SC9001航班，18:17从青岛起飞，任务是紧急运送工信部调拨的20000幅护目镜，20:06到达武汉。

大年初四 包机三地起飞

1月28日，大年初四，深圳航空、国航内蒙古公司、山东航空继续派出包机飞赴武汉。

深航执行江苏医疗队伍支援武汉包机任务

深航在接到运输任务后，第一时间与江苏省医疗队联系，在了解到具体保障人数和物资装备的情况后，深航迅速调配空客A330宽体机执飞包机任务。深航江苏分公司地服人员安排了人员、货物快速值机、过检通道。13:21分，深航ZH901航班搭载139位江苏省医疗队员和10吨物资装备，从南京禄口机场起飞前往武汉。

前往武汉的内蒙古医疗队

内蒙古自治区首批支援武汉的医疗队141人和物资，于下午15点53分，乘坐国航内蒙古公司CA089航班从呼和浩特起飞，经过1小时33分的飞行，于17点26分顺利抵达武汉。

山东第二批支援武汉的医疗队一行138人和医疗物资，包括10万只口罩，于下午17:04，乘坐山航SC9001航班起飞前往武汉。

1月30日，山航派出第四架包机，执行工信部调拨医疗物资运输任务，凌晨05:32，执行医疗紧急物资包机的SC9003航班，满载着255箱10510套防护服从青岛起飞，并于早07:10分抵达武汉。

截至1月30日，中航集团共向武汉派出包机13架，运送医护人员1179人，医疗物资近80吨，有力地支援了武汉抗击疫情。

(责编：朱江、夏晓伦)