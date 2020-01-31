交通运输部印发通知：做好疫情防控形势下公路保通保畅工作

人民网北京1月31日电（赵竹青） 1月30日，交通运输部印发《关于做好当前疫情防控形势下公路保通保畅的通知》（简称《通知》），要求各省级交通运输主管部门深入贯彻落实习近平总书记关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，切实做好当前疫情防控形势下公路保通保畅工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

根据《通知》，各省级交通运输主管部门将会同卫生健康、公安等部门，采取有力措施疏堵保畅，加强交通管控保障顺畅通行，加强服务区管理提高防护能力，加强运行监测，引导公众合理安排出行。

卫生检疫站尽量复式检测

缩短车辆排队等待时间

《通知》要求，对高速公路服务区、收费站、省界主线等设置卫生检疫站的，各省级交通运输主管部门要积极协调公安、卫生健康等部门，进一步增加路面管控和防疫检测力量，尽量采取复式监测等方式，提高检测效率，缩短车辆排队等待时间，提升公路通道通行能力，尽量避免因卫生检疫检测引发长时间、大范围拥堵缓行。

《通知》强调，各省级交通运输主管部门要严格按照“一断三不断”的要求，按照“科学有序、依法依规”原则，科学分析研判，保障公路网有序运行，不得未经批准擅自采取封闭高速公路、阻断国省干线公路、硬隔离农村公路等措施。要积极协调公安部门，加大路面交通管控力度，对拥堵缓行的路段和收费站，及时增派警力进行疏导，确保高速公路右侧应急车道畅通，全力保障疫情防治应急物资、医患等人员运输车辆应急通行。

有条件的服务区可配合设置留观室和隔离区

《通知》要求，各省级交通运输主管部门要指导高速公路服务区经营管理单位，加强公共场区停车管理，优化交通组织，增加保安人员，避免或缓解服务区拥堵。要加强服务区卫生管理，扎实做好公共区域通风、消毒及污染物消毒处理等工作。

《通知》还要求服务区加强自身防护管理，及时向一线员工配发相关防护用品。协调卫生健康等部门，加大服务区防疫力量部署，有条件的服务区可配合设置留观室和隔离区。

根据《通知》，各地将加强值班值守和路网运行监测，收集公路阻断信息，及时分析原因，强化调度，指导高速公路经营管理单位做好公路保通保畅、应急物资运输等工作。高速公路出入口收费站确因防疫力量不足需要临时封闭的，要会同公安部门加强现场交通管理，保障应急物资运输车辆的正常通行。各地将充分利用公路沿线情报板、电视、广播、微信微博、导航软件等方式，及时发布路况和交通管制信息，引导公众合理安排出行。

(责编：毕磊、夏晓伦)