WHO表态后 对中国经济影响几何？

当地时间1月30日晚，世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在日内瓦举行新闻发布会，说明新型冠状病毒感染的肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件。

人民网就此采访了多位专家学者。针对此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情对中国经济的影响，他们表达了看法：此次疫情将在短期内给中国经济带来挑战，但长期影响有限。专家学者并就如何减少疫情对国民经济的影响提出了针对性建议。

短期影响较大 服务行业将成“重灾区”

相较2003年的“非典”时期，我国当前面临的内外部环境更为复杂。经济学家、万博新经济研究院院长滕泰向记者表示，17年前，我国正处于工业化和城镇化高峰阶段、新供给扩张上升期，与当前的中国经济运行趋势、增长动力结构有着本质的不同。

恒大研究院今天发布的《疫情对中国经济的影响分析与政策建议》也表达了相同看法。上述文章初步判断：此次疫情对经济的影响程度将大于2003年的“非典”疫情，但时间可能更短，具体影响大小取决于疫情持续时间和政策对冲力度。

对内来看，短期内消费下降给GDP下行带来的压力不可轻视。国家金融与发展实验室副主任曾刚表示：“疫情发生后，交通和物流条件受限、人与人减少接触等因素，势必会影响到包括旅游、娱乐、物流、餐饮、家政等在内的服务行业。”

“由于去年一季度的基数较高，今年同期的重点是疫情防控，很多行业，特别是传统服务业将受到比较大的冲击。因此，今年一季度GDP的增速相对去年同期会有一个明显的回落。”民生银行首席经济学家温彬预测道。

中国农业大学文科讲席教授李小云特别提醒道：“今年是脱贫攻坚的决胜之年，我们目前采取的脱贫攻坚措施中，有很大一部分是以二三产业为主的产业扶贫，尤其像以旅游业为主的扶贫工程短期内或将受到一定影响。”

对外来看，此次疫情的直接影响主要体现在国际贸易和外商直接投资两个方面。中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刘晓光表示，鉴于目前的疫情发展，包括跨国旅游在内的服务贸易已经受到一定影响，后续的商品贸易和外商直接投资预期也会有所影响，尤其是外商直接投资将面临较大下行压力。

对此，刘晓光作了进一步解释，2003年在“非典”疫情冲击下，出口增速一直保持稳定增长，全年增长34.6%，较2002年还提高了12.3个百分点，但当年实际使用外资金额增速则从1-5月份的46.8%，较快下滑至全年的2%，“本次疫情爆发的时间更早，新年的外贸订单和外商投资计划尚未全面启动，两方面受到的冲击都可能更大一些，需要提前做好政策应对。”

中国机电产品进出口商会行业发展部总监高士旺则向记者透露了制造类企业面临的当务之急：外需方面，在短期内并没有实质性减少或者订单转移，但需要后期加紧交货来弥补，企业面临最大的困难是复工后缺乏防范疫情的专业指导，在工人集中用餐、生产和住宿情况下，如何落实防控工作也面临着一些具体问题。

长期影响有限 疫情防控将激发创新业态

在新闻发布会上，WHO的发言人解释道，宣布国际公共卫生紧急事件状态并非因为中国的疫情恶化，而是因为在其他国家，尤其是一些欠发达国家和地区疫情的传播。

“应该看到，我国采取的迅速和强有力的防控措施，已经得到WHO的高度认可，也为国际社会和世界各国应对新型冠状病毒疫情提供了良好示范。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微表示，此次疫情将不会改变我国经济发展总体稳中向好的态势。

对此，国家金融与发展实验室特聘研究员蔡浩也进行了举例印证：“实际情况表明，此前WHO认定的5次‘国际关注的突发公共卫生事件’对当地经济都未产生实质和长远的影响。”蔡浩解释道：首先，WHO的决定和建议并不具备强制性，各国对疫情的应对有自己的选择；其次，世界卫生组织总干事谭德塞强调，世卫组织不赞成甚至反对对中国采取旅行或贸易禁令。

而在王微看来，新型冠状病毒肺炎疫情防控也会给经济社会发展带来一些发机遇。此次疫情防控将会激发一些创新业态，促进生产生活业态朝着智能化、线上化发展，促进灵活就业，网络办公等方面的发展，同时也有利于跨境电商等贸易创新方式的发展。

温彬也表示，可以预计，今年上半年有些行业受影响程度较大，但有些行业的订单和生产将呈现扩张状态。比如，与药品、医疗器械等防控疫情相关的行业，包括电商、网上办公、智能化在内的互联网行业等，或将成为上半年的经济增长点，在一定程度上对冲传统行业下降带来的不利的影响。

滕泰则认为，此次疫情防控将对5G通信、云游戏、AR/VR、机器人、无人机等新技术的快速应用，起到了一定的促进作用。

应对：精准施策 稳定市场预期

如何在做好防控疫情的基础上，采取行之有效的政策来减少经济波动？对此，滕泰表示，不能简单穿越到“非典”时期寻找经验，必须在研究新疫情、新社会反应模式、新经济背景的基础上，做出客观的评估预测并提出切实可行的应对之策。

对此，滕泰提出了一些建议：首先应保证金融市场和房地产市场的稳定，防止“金融加速器”对经济的负面影响；其次，财政政策应更加积极，但为了打开财政收支空间，必须要解放思想，有创新办法；第三，结构性政策应以稳就业为重点，对直接受疫情冲击的产业，尤其是劳动密集型生产企业和服务业、中小企业、民营企业、创新企业应重点扶持。

王微表示，当前应更注重舆情引导，特别是注意做好信息公开，减少社会恐慌，恢复信心和预期，鼓励创新和灵活就业，特别是基于互联网的新业态，新服务的发展，相关药品创新研发，鼓励有利于灵活就业的新型企业发展。

在银行信贷方面，曾刚则建议，疫情影响下，经济活动放缓将导致相对应的信贷需求减弱，尤其会给服务支持实体经济的信贷投放带来一定阻碍。同时，疫情期间相应的行业、企业及个人还款能力可能会遭受一定压力，给银行机构带来信用风险的上升。

曾刚认为，银行不能简单地将还款延迟等情况作为一般性信用风险来处理，而应根据实际情况，适当对微观主体的贷款、还款进行重新安排，通过适当推迟或者降低成本等方式，防止对相关企业进行盲目抽贷、断贷、压贷。

“这样的做法从长远上有助于更好地控制风险，有利于降低受疫情影响相关企业及个人的损失，进而提高他们应对疫情的整体能力。”曾刚表示。

中国人民大学金融与证券研究所联席所长赵锡军表示，要减少疫情对国民经济的整体影响，就要求在做好疫情防控的同时，也要提前做好疫情结束后生产经营的恢复准备工作，“包括相应的一些生产安排，原材料的安排、劳动力的安排等都要提前准备。一旦疫情结束后，企业能够马上恢复生产和经营。这样将对整个全年经济增长的影响相对减小，经济也会恢复得更快一些。”（张晓赫、孙阳、毕磊、申佳平、张玫、史雅乔、李楠桦对本文亦有贡献）

(责编：毕磊、庄红韬)