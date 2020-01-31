防控疫情哪些路该封？哪些路不能封？

武汉周边高速公路收费站出入口视频监控画面（人民网记者乔雪峰摄）

人民网北京1月31日电 （记者乔雪峰） 武汉暂停全城的城市交通，实施人员进出管控措施，一些城市采取封城、暂停省际道路客运班线……自从新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，为了防止疫情进一步扩散，各地采取一系列措施来防控疫情。随着防控工作持续深入开展，以及春节假期即将结束，城市交通暂停、高速公路封路可能会对保障疫情防控期间重点人群出行和应急物资供应带来不便。那么，哪些路该封？哪些路不能封？高速公路到底该不该封闭？

1月30日，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕表示，实行这一系列管控措施是严格控制传染源，有效防止传染病大面积扩散的重要举措，对于对减少人员聚集流动、遏制病毒传播、防范疫情扩散等发挥了积极作用。“但是，大范围、长时间的交通停运又势必将对人民群众的出行和生产生活产生一定的影响。”

在1月26日的国新办发布会上，交通运输部刘小明副部长就曾明确提出了“一断三不断”的要求，首先是坚决阻断病毒传染通道，同时必须落实“三不断”的要求，也就是保障公路交通网络不断、应急运输的绿色通道不断、必要的群众生产生活物资运送不断。

公安部1月28日召开了应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组第一次会议强调，对未经批准擅自设卡拦截、断路、阻断交通的违法行为要立即向当地党委、政府报告，依法妥善处置。

1月30日，交通运输部发布紧急通知，通知指出，各地交通运输部门要按照地方人民政府或疫情防控领导机构的决策部署，配合公安、卫生健康等部门依法依规开展高速公路出入口、省界和服务区、国省干线和农村公路等通道管控和体温检测工作，不得采取封闭高速公路、阻断国省干线公路等措施，保障春运期间公路基本通行顺畅，保障防疫应急物资和人员运输车辆“不停车、不检查、不收费”，优先便捷通行。

记者发现，交通运输部发布不得采取封闭高速公路的通知以后，还是有地方采取了封闭高速公路。

1月30日，青岛市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部发布通告，自2020年1月31日0时起，临时关闭青岛市境内十七个高速公路收费站出入口。

1月31日，杭州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组发布通告，从2020年1月31日18：00起全天关闭11个高速公路出口；2020年1月31日起每日18：00至次日7：00关闭以下6个高速公路出口。

事实上，从交通运输部发布的紧急通知里不难发现，哪些路该封闭、哪些路不能封、封不封高速公路、暂不暂停城市交通都是要结合当地的疫情形势变化情况来决定。

通知指出，如确需新采取暂停交通运输服务举措的，应当坚持属地原则，报经当地人民政府或疫情防控领导机构批准后实施，并及时向社会公布。

在新管控措施实施前，当地交通运输部门要会同卫生健康、公安等部门研究出台配套的应急运输服务保障方案，明确医护人员、城市运行一线人员等重点人群出行，老幼病残孕等特殊群体应急出行，以及群众生产生活必需品和防疫物资运输等保障方案。要研究制定出租汽车等运输服务的鼓励政策，保障城市居民必要的出行服务。

对于已经暂停交通运输服务的地区，交通运输部也作出进一步的说明。通知中指出，地方交通运输部门要在当地党委、政府领导下，会同有关部门科学研判疫情防控形势和交通运输保障任务需要，统筹研究、科学调整优化交通运输服务管控举措；要坚持积极稳妥的原则，加快研究提出恢复交通运输服务的条件、时间和范围，形成方案报当地人民政府或疫情防控领导机构决策。一旦具备条件，要及时组织相关经营者恢复交通运输服务，以满足人民群众生产生活必要出行需要。

对广大农村地区，特别是已出现疫情的农村地区，要制定交通运输保障方案，确保医疗救援等物资进得去，老幼病残孕等特别群体应急出行出得来、生产生活物资运输正常通行。对未经批准擅自设卡、拦截、断路等阻断交通等违法行为，地方交通运输部门要立即报告当地党委、政府，依法恢复正常交通秩序。

(责编：毕磊、夏晓伦)