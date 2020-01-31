人民网>>财经

刘瑞明：不应过度关注疫情带来的短期经济影响

2020年01月31日20:44  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京1月31日电 （孙阳）日内瓦当地时间1月30日晚，世界卫生组织宣布新型冠状病毒疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。中国人民大学国家发展与战略研究院教授刘瑞明认为，在短期内，疫情会波及到一系列经济指标的下行，对于出口的影响最为明显，这是完全可以预期的。但是，我们不应过度关注疫情的短期经济影响，而是要谋划布局疫情防控成功后的经济改革政策。

刘瑞明表示，当前，我们更需要担心的是疫情本身给经济带来的冲击，而不是世卫组织将疫情列为“国际关注”带来的冲击。从疫情本身来看，由于防疫的需要，短期内，我国的投资、消费、出口都会受到明显的下行冲击，失业率和物价上升压力是必然的。同时，对于疫情，一定要区分轻重缓急。当前，我们不应过度关注疫情的短期经济影响，因为这个下行压力是已经存在的，也是在当前疫情防控下很难扭转的，试图在这个期间做经济刺激的文章，犹如逆水行舟，边际效应是较低的，只会事倍功半。

刘瑞明认为，当前应该重点做好两个方面的工作：一是全力做好疫情防控；二是谋划布局疫情防控成功后的经济改革政策。

第一，全力做好疫情防控。从目前的情形来看，疫情一日不能有效控制，人们的担心就不会消除，也不会实现投资、消费、出口等指标的有力复苏。因此，当前最为重要的事情就是，先全力做好防疫措施，防止继续大规模扩散。

第二，要谋划疫情防控成功后的改革布局与经济政策的出台。此次疫情尽管造成了经济的下行压力，但是，一部分是当期冲击，例如对于相当一部分就业、收入、投资的冲击，另一部分则只是延后影响，例如部分消费计划，只是因为疫情出现才出现了延后，在疫情控制后都会得到有效复苏。而在春节假期结束后，预期各企业会进入到相对正常的生产过程中，经济虽然会有较大的下行压力，但是，也不会出现特别剧烈的经济冲击。

刘瑞明表示，值得提醒的是，不能因为短期下行压力而乱了阵脚。如果想要在短期内大力刺激经济恢复，一是会在疫情扩散和防御的情况下只能事倍功半，难以起到预期效果；二是这种情形下难免会重新借助行政力量刺激，造成长期不良影响。

“因此，我们一定要区分轻重缓急，当前，不要过度关注疫情的经济后果，也不应该过多出台短期的刺激政策。要在总结疫情的基础上，布局推进相关领域的改革和市场化进程，真正释放经济增长潜力，破解‘不平衡、不充分’的矛盾。”刘瑞明说。 

(责编：夏晓伦、毕磊)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved