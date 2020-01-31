刘瑞明：不应过度关注疫情带来的短期经济影响

人民网北京1月31日电 （孙阳）日内瓦当地时间1月30日晚，世界卫生组织宣布新型冠状病毒疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。中国人民大学国家发展与战略研究院教授刘瑞明认为，在短期内，疫情会波及到一系列经济指标的下行，对于出口的影响最为明显，这是完全可以预期的。但是，我们不应过度关注疫情的短期经济影响，而是要谋划布局疫情防控成功后的经济改革政策。

刘瑞明表示，当前，我们更需要担心的是疫情本身给经济带来的冲击，而不是世卫组织将疫情列为“国际关注”带来的冲击。从疫情本身来看，由于防疫的需要，短期内，我国的投资、消费、出口都会受到明显的下行冲击，失业率和物价上升压力是必然的。同时，对于疫情，一定要区分轻重缓急。当前，我们不应过度关注疫情的短期经济影响，因为这个下行压力是已经存在的，也是在当前疫情防控下很难扭转的，试图在这个期间做经济刺激的文章，犹如逆水行舟，边际效应是较低的，只会事倍功半。

刘瑞明认为，当前应该重点做好两个方面的工作：一是全力做好疫情防控；二是谋划布局疫情防控成功后的经济改革政策。

第一，全力做好疫情防控。从目前的情形来看，疫情一日不能有效控制，人们的担心就不会消除，也不会实现投资、消费、出口等指标的有力复苏。因此，当前最为重要的事情就是，先全力做好防疫措施，防止继续大规模扩散。

第二，要谋划疫情防控成功后的改革布局与经济政策的出台。此次疫情尽管造成了经济的下行压力，但是，一部分是当期冲击，例如对于相当一部分就业、收入、投资的冲击，另一部分则只是延后影响，例如部分消费计划，只是因为疫情出现才出现了延后，在疫情控制后都会得到有效复苏。而在春节假期结束后，预期各企业会进入到相对正常的生产过程中，经济虽然会有较大的下行压力，但是，也不会出现特别剧烈的经济冲击。

刘瑞明表示，值得提醒的是，不能因为短期下行压力而乱了阵脚。如果想要在短期内大力刺激经济恢复，一是会在疫情扩散和防御的情况下只能事倍功半，难以起到预期效果；二是这种情形下难免会重新借助行政力量刺激，造成长期不良影响。

“因此，我们一定要区分轻重缓急，当前，不要过度关注疫情的经济后果，也不应该过多出台短期的刺激政策。要在总结疫情的基础上，布局推进相关领域的改革和市场化进程，真正释放经济增长潜力，破解‘不平衡、不充分’的矛盾。”刘瑞明说。

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