全国工商联：助力抗击疫情 商会会员企业累计捐款41.31亿元

人民网北京1月31日电 （任妍）面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延的严峻形势，全国工商联向32个省级工商联和31家直属商会发出通知，直属商会和各级工商联所属商会纷纷响应号召，积极组织和动员会员企业投身新型冠状病毒肺炎疫情的阻击战斗。据不完全统计，截至1月31日15时，全国工商联直属商会会员企业累计捐款41.31亿元，捐物价值6.66亿元。
据统计，全国工商联31家直属商会已经全部行动起来，或发倡议书，或发公开信，号召会员企业坚决响应党中央、国务院的决策部署。各地会员企业也迅速行动起来，积极响应当地党委政府号召，组织力量保证防疫产品供应，积极投身疫情防控阻击战。
截至1月30日17时，根据湖北省工商联初步统计，楚商会及部分省内外企业共计捐赠现金人民币55294.93万元，以及美元102591.18元；价值50350.45万元的医疗物资及34513欧元的物资，医用外科口罩5698672只，5箱N95口罩，6.16万件防护服，医用手套10.6万双，护目镜2万只，消毒机10台，消毒水1车，消毒物资200吨，漂白水20万瓶，洗手液20.1万瓶，消毒液780箱，84消毒液8000瓶，测温仪550套，体温检测枪24支，电子体温计3000支；食品和饮品2500余箱；全省医护人员每人20万元保额的保险。
疫情期间，各地湖北商会和驻在商会纷纷奉献爱心。截至1月27日，北京湖北企业商会募集捐款2300万元；天津市湖北商会募集捐款177.25万元；西藏湖北商会捐赠44.89万元，福建湖北商会募集捐款30万元；嘉兴市湖北商会募集捐赠价值60万元医疗物资；湖北省广西商会向协和医院捐赠N90口罩2400个，向中部防疫战区总医院捐赠口罩1800个；湖北省湖南商会向武汉科技大学附属天佑医院捐赠价值20万元的2000个防护面罩、500件防护服、1200双防护胶靴；湖北省建筑劳务协会向湖北省红十字会捐款50万元；武汉市莆田商会向武汉市慈善总会捐款5万元；武汉市温州商会向武汉市慈善总会捐赠115万元，其中现金103.5万元，30余万只口罩、价值11.5万元；湖北省广西商会捐赠价值20万元左右200余箱青叶水消毒液，已从西安送往湖北；湖北省福建商会青年分会向武汉市第九医院捐赠“医用三层一次性口罩”10000只、N95口罩2000只；湖北省上海商会向武汉市捐赠N95口罩5000只。
连日来，全国工商联直属商会充分发挥行业渠道和专业优势，将最急需的产品和服务，以最快的速度送达疫区，供给保障危难急需。
据悉，1月23日，全国工商联医药业商会向全国医药生产、流通和连锁企业发出众志成城坚决打赢疫情防控攻坚战倡议，1月25日始，商会会长企业修正集团累计向中国红十字会捐赠价值3500万元的防疫药品，副会长企业天士力集团捐赠价值550万元的防疫药品，副会长企业广誉远集团向中国红十字会捐赠价值200万元的药品。截至1月31日15时，该商会共有70余家会员企业捐赠了价值近3亿元的现金、药物等。
疫情的发展和同胞的安危也牵系着海外商会人士的心。据了解，美国密歇根州湖北商会成立了“密歇根后援团”，为武汉等地募集医疗物资，捐款通道于24日上午开通。截至1月25日（北京时间）零时，已募集善款47412美元，且还在不断增加中，第1批医用口罩已经发出，正运往国内。德国湖北社团联合会募捐采购了6000只高密质口罩，25日已发往武汉。柬埔寨湖北商会募集善款15万元，同时捐赠了15万只口罩。欧洲湖北商会副会长徐铁捐赠了价值5万元的防护用品。
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