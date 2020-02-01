中国企业全力支援抗击疫情（锐财经）

作为一家生产仪器仪表和红外测温设备的企业，安徽马鞍山川宇电子有限公司提前结束休假，复工复产。目前，该公司红外测温枪生产线已开足马力，日产量达1000台左右。图为1月31日，川宇电子的红外测温设备生产线上，工人们正在紧张作业。

王文生摄（人民视觉）

1月30日，浙江省金华市金东区共青团95名志愿者分别到美鑫安全用品有限公司等3家企业，协助生产口罩等防护用品。为解决口罩等防护用品生产企业人手紧缺难题，金东区团委向社会招募志愿者，支援企业开足马力生产。

杨梅清摄（人民视觉）

近期，新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着很多人的心。面对疫情防控阻击战带来的各类需求，很多中国企业第一时间积极响应，结合本领域优势，在医疗物资补充、生活物资供应、隔离病房扩建、应急资金周转等诸多方面提供了强有力的支援和保障。分析人士指出，中国企业在防控疫情中的出色表现，不仅体现了自身强大的业务基础和生产实力，更体现出强大的社会责任意识与长远的发展眼光。

中央企业带头攻坚

疫情就是命令，防控就是责任。面对防控救治的重担，央企全力出击、率先垂范，拿出了一系列强有力的保障支援措施。

在信息服务方面，疫情发生后，中国电信、中国联通、中国移动三大电信央企协助政府相关部门免费发送疫情预警、交通状态、公共卫生提示及防控知识等公益短信，向用户宣传防疫知识，提供疫情信息。

在消毒灭菌领域，中核集团、中国广核集团旗下相关企业发挥专业优势，开辟了急需紧缺医用物资的灭菌绿色通道，免费为运往武汉地区用于防控疫情的医用口罩、医用防护服、医用面罩等提供辐照消毒灭菌服务。

在物流运输方面，中国南方航空集团有限公司等企业对符合条件的支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎的救援物资实行免费运输，开通援助物资运输绿色通道，向境内外机构组织用于捐赠公益的救援物资提供通航点之间机场到机场的免费航空运输及优先保障。

与此同时，疫情引发的资金缺口，也在第一时间获得了妥善安排。

国家开发银行建立了疫情防控应急融资服务机制，各级疫情防控指挥部及其成员部门提出的融资需求，在24小时内获得应急响应；其他参与疫情防控相关企业提出的融资需求，在48小时内完成应急响应，国家开发银行为相关融资需求提供最优的贷款利率。

中国出口信用保险公司针对疫情带来的影响，采取“加强线上客户服务”“优先处理受疫情影响出口企业的出险理赔”“对特定业务需求特事特办”等措施，积极稳定企业预期，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战贡献力量。

各路企业纷纷支援

为了确保新型冠状病毒感染者及时接受治疗，有关部门决定参照2003年抗击非典期间北京小汤山医院模式在武汉建设火神山、雷神山两家专门医院。

在施工现场，机器设备轰鸣声不断，建设团队不分昼夜，与时间赛跑，以中国速度和疫情赛跑。接到任务后，上百台挖掘机、推土机等施工机械从四处赶来进场施工；短短几天内，累计平整全部场地5万平方米，相当于7个足球场大小，内转土方15万立方米，足以填满57个游泳池；建筑工人纷纷请战投入工程建设之中，有的来不及跟家人道别，有的在寒风中冒雨一干就是十几个小时……对承担火神山医院建设任务的中建三局等企业来说，提前1分钟交工，就能提前1分钟遏制疫情蔓延。

工地之外，各路企业也纷纷拿出拳头产品，助力两所医院尽快投入使用。

联想集团宣布为火神山、雷神山两所医院捐赠所需的全部IT设备。据了解，在紧急驰援武汉应急医疗工程中，联想集团共捐赠硬件设备超2000台，包括个人电脑与平板电脑、打印机以及配套的桌面软件等。同时，联想集团还派出专业IT服务团队进驻现场，为医院提供IT设备运营维护和现场技术支持。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司旗下杰克龙精工有限公司则主动对接武汉相关部门，向武汉火神山医院捐赠了一批急需的阀门产品。“任何一个建筑都需要供水、供气管道以及相应的阀门。对火神山医院这种抗击疫情的专用医院来说，阀门更是一种必需品。在了解到具体建设需求后，我们为前方提供了37类阀门。”该公司总经理李帅强对本报记者说。

彰显实力体现担当

在抗击疫情的过程中，企业的作用还体现在解决各类难题上。

例如，疫情出现后，口罩、护目镜、净化器、消毒液、粮油等物资能否顺利运达引发各界关注。对此，京东利用自身完备的物流、成熟的供应链及动员上下游产能的能力，积极向市场输送各种物资。据介绍，京东物流开通全国各地驰援武汉救援物资的特别通道以来，已累计接到公益组织、企事业单位等400多家机构的捐助运输需求，企业正在通过公路、铁路、航空等多种运输方式，陆续将大批物资从全国各地运往武汉地区，确保及时送达。截至1月31日18时，京东物流通过铁路往武汉地区运送的防疫物资超过140吨。

再如，全球支付涵盖跨境汇款、多币种兑换、清算头寸管理等多个环节，是银行中流程链条长、综合性强的业务。面对疫情，中国工商银行迅速启动应急预案，在有关部门的支持下，逐个解决节日期间清算假日、大额资金、小币种购汇、跨境汇款等问题，迅速搭建起从基层到总行、从个人到对公、从中国到全球的跨境支付绿色通道，依托覆盖全球6大洲、150余个国家的本外币支付清算网络，争分夺秒完成资金支付，促进进口防疫物资尽快到位，为抗击疫情增添力量。

北京科技大学企业与产业发展研究所所长何维达对本报记者表示，短期内，疫情的发生既对企业原有运行节奏产生了影响，也对产品和服务提出了全新需求。在此背景下，中国企业纷纷通过捐款、捐物、扩大生产、提供服务等形式支援抗击疫情，体现出了中国企业的强大实力与责任担当。

“疫情对企业的实力和责任心带来了考验。比如，短时间内建设专用医院，需要高强度的设备投入和施工能力；缓解医用及生活物资紧张，离不开高效率的仓储物流服务。可喜的是，无论是国企还是民企，都在这场抗击疫情的战斗中发挥着重要的积极作用。这对于我们最终战胜疫情是十分有帮助的。”何维达说。

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