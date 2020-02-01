全国铁路装运疫情防控保障物资超1万吨

人民网北京2月1日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，2月1日，全国铁路预计发送旅客260万人次，同比下降78.5%。1月31日，全国铁路发送旅客230.6万人次，同比下降77.3%。铁路运输安全平稳有序，客流仍保持低位运行。

铁路部门科学调配运力，加强运输组织，全力保障防控和生产生活物资运输。截至1月31日18时，全国铁路累计装运疫情防控保障物资1545批、71457件、10371吨。

铁路部门进一步加强站车防控措施，全力维护广大旅客和职工的健康安全，目前全国铁路已有2373个车站开展进站或出站测温工作。随着返程运输的到来，铁路部门也吁请旅客朋友返程途中做好个人防护，配合做好进出站测温工作，共同打赢疫情防控阻击战。

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