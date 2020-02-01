交通运输部：目前全国高速公路及普通国省干线总体运行平稳有序

人民网北京2月1日电（任妍）记者从交通运输部获悉，2月1日0时至8时，全国高速公路及普通国省干线运行总体平稳有序，小型客车免费通行服务保障情况良好。

据了解，期间共接报公路交通阻断信息25起，其中，恶劣天气12起，交通管制12起，交通事故1起。未接报重大公路突发事件。

（图片来源：交通运输部）

自1月31日夜间起，河北、黑龙江、四川境内出现大雾天气，四川境内出现降雪天气。相关地区已加强研判会商，做好铲冰除雪等应急保障工作，配合公安交管部门科学实施管制措施，做好雪雾天气交通疏导和救援工作，及时向公众发布路况信息，保证路网运行畅通。

关于湖北（武汉）周边路网情况，交通运输部表示，截至2月1日8时，湖北全省高速公路继续采取管制、防疫等措施：全省收费站已实施不同程度的管制措施共计353个，其中收费站进口匝道管制351个，出口匝道管制247个；收费站共设置防疫检查点392个，其中武汉周边52个。

其中，武汉境内普通国省道出城方向继续采取封闭措施，进城方向管制通行。

据介绍，1月31日0时至24时，湖北全省高速公路免费通行应急物资车辆7368辆次；其中，武汉市周边收费站免费通行应急物资车辆2547辆次。

值得关注的是，在即时路况信息方面，交通运输部数据表示，截至2月1日8时，受大雾影响，河北境内S012沿海高速秦皇岛段，黑龙江境内S15绥北高速绥化段，四川境内G75兰海高速卫子至荞子坝段道路封闭，预计今日中午恢复通行。

此外，受降雪影响，四川境内G5京昆高速九襄至石棉段道路封闭，恢复通行时间待定。

(责编：史雅乔、刘然)