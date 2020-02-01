人民网>>财经

交通运输部：目前全国高速公路及普通国省干线总体运行平稳有序

2020年02月01日12:53  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月1日电（任妍）记者从交通运输部获悉，2月1日0时至8时，全国高速公路及普通国省干线运行总体平稳有序，小型客车免费通行服务保障情况良好。

据了解，期间共接报公路交通阻断信息25起，其中，恶劣天气12起，交通管制12起，交通事故1起。未接报重大公路突发事件。

（图片来源：交通运输部）

自1月31日夜间起，河北、黑龙江、四川境内出现大雾天气，四川境内出现降雪天气。相关地区已加强研判会商，做好铲冰除雪等应急保障工作，配合公安交管部门科学实施管制措施，做好雪雾天气交通疏导和救援工作，及时向公众发布路况信息，保证路网运行畅通。

关于湖北（武汉）周边路网情况，交通运输部表示，截至2月1日8时，湖北全省高速公路继续采取管制、防疫等措施：全省收费站已实施不同程度的管制措施共计353个，其中收费站进口匝道管制351个，出口匝道管制247个；收费站共设置防疫检查点392个，其中武汉周边52个。

其中，武汉境内普通国省道出城方向继续采取封闭措施，进城方向管制通行。

据介绍，1月31日0时至24时，湖北全省高速公路免费通行应急物资车辆7368辆次；其中，武汉市周边收费站免费通行应急物资车辆2547辆次。

值得关注的是，在即时路况信息方面，交通运输部数据表示，截至2月1日8时，受大雾影响，河北境内S012沿海高速秦皇岛段，黑龙江境内S15绥北高速绥化段，四川境内G75兰海高速卫子至荞子坝段道路封闭，预计今日中午恢复通行。

此外，受降雪影响，四川境内G5京昆高速九襄至石棉段道路封闭，恢复通行时间待定。

(责编：史雅乔、刘然)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved