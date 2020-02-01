交通运输部：一线投入疫情防控人员超58万

人民网北京2月1日电 （任妍）近日，如何做好疫情防控和物资、人员应急运输保障引发广泛关注，2月1日，记者从交通运输部获悉，截至1月31日24时，全国各级交通运输部门已配合当地卫生健康部门在服务区、高速出入口、客运站、客运码头共设置卫生检疫站1.4万处，31日当天一线投入疫情防控人员58万余人。
截至1月31日，公路运输车辆向湖北运送口罩、测温仪、防护服、医疗酒精、消毒液、医疗行李箱等疫情防控物资及相关生活物资5.6万吨；国家铁路集团累计装运防控物资1545批、7.1万件、1.04万吨，其中防疫物品1289批、6.4万件、1337吨;中国邮政集团组开邮政车2.2万班次(其中省际邮车5890余班次)，组织开行邮政航空专机5架次运送防疫物资专机，共计运送口罩、药品等防疫物资3.9万箱、件(主要医用物资有: 医用口罩652万个，医用手、鞋套346万副，防护服3.3万件，护目镜4.5万个，药品5195箱、件，消毒液1.4万箱等);在武汉水域，共累计保障载运重点物资船舶118艘次，保障运输电煤33.1万吨、燃油7.5万吨。
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