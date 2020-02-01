交通运输部公布各地应急运输电话 简化“通行证”办理流程

人民网北京2月1日电（王紫）记者从交通运输部获悉，2月1日，《关于切实保障疫情防控应急物资运输车辆顺畅通行的紧急通知》（以下简称“通知”）印发。通知就做好应对疫情各类应急物资、生活物资、重点生产物资、医护及防控人员的运输保障工作作出部署，全力保障应急物资运输车辆的顺畅通行。

公开应急运输电话 及时受理通行问题

通知显示，为及时受理和解决应急物资运输车辆通行中的相关问题，切实保障车辆的顺畅高效通行，交通运输部在《通知》中向社会公开了全国各省（区、市）交通运输厅（局、委）应急运输电话。

通知要求，各省交通运输主管部门要严格实施应急物资运输公开电话值班值守制度，保持电话24小时畅通，明确岗位职责和工作流程，细化各种情况的处理措施。要多种途径广泛宣传，确保广大道路货运经营者能够知晓和使用应急运输电话。要建立与各收费站点、各交通运输执法队伍的便捷沟通机制，督促各地交通运输部门严格落实防疫应急运输车辆绿色通道政策，保障防疫应急物资和人员运输车辆“不停车、不检查、不收费”，优先便捷通行。

“通行证”办理流程进一步简化

通知在明确“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资及人员运输车辆通行证”式样的同时，要求应急始发地或目的地交通运输主管部门根据相关部门提供的调拨和转运等相关信息，提供“通行证”式样，由承运单位或驾驶人在本地自行打印、自行填写并随车携带，享受免费通行政策。各地交通运输主管部门督促沿途收费公路经营管理单位，做好相关服务保障工作。

严格落实 “一断三不断”“三不一优先”

通知强调，全国各省交通运输部门要严格落实“一断三不断”的要求，坚决阻断病毒传播渠道, 保障公路交通网络不断、应急运输通道不断、必要的群众生产生活物资的运输通道不断。在疫情防控特殊时期，要将重要生活物资纳入应急运输保障范围，落实绿色通道政策，确保“三不一优先”。

通知还提出，复式检测提高通行效率。要积极协调卫生健康等部门，在高速公路服务区、收费站、省界主线站设置卫生检疫站的，进一步增加防疫监测力量，尽量釆取复式检测，对应急运输车辆实行“绿色通道”，在保障检测质量的前提下，快速检测通行，减少车辆排队和拥堵。要积极协调公安部门，加强路面交通管控，及时增派警力进行疏导，确保高速公路右侧应急车道畅通，保障应急物资运输车辆和医患人员运输车辆快速通行。

第一时间协调解决 应急运输问题

通知显示，各省交通运输主管部门要按照“属地负责、特事特办、部省联动”的原则，第一时间协调解决通过公开电话所反映的应急运输车辆通行的问题。属于本省内应急物资运输车辆通行的问题，由各省及时协调解决；属于跨省运输车辆通行问题，及时与相关省份交通运输主管部门进行协调；解决不了的及时向部物流保障办公室报告。

通知强调，严禁各地无故推诿、搪塞、拖延不解决问题，严禁各地出台“土政策”阻碍从本省外运的应急物资运输, 严禁各地违规设卡阻碍应急物资运输车辆通行，对于不及时协调解决问题阻碍应急物资运输车辆通行的，部将定期汇总相关情况后报国务院办公厅督查室。

附：全国应急物资运输电话

(责编：王紫、刘佳)