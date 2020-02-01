新华社北京2月1日电 题：打赢疫情防控阻击战 维护经济稳定发展大局——央行副行长潘功胜解读金融支持疫情防控重要举措

新华社记者吴雨

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，如何强化金融对疫情防控工作的支持、更好地满足人民群众正常的金融服务需求，成为社会普遍关注的问题。1日，中国人民银行等五部门联合出台30条措施，更好发挥金融对疫情防控工作和实体经济的支持作用。

就金融支持疫情防控的一系列新的重要举措，人民银行副行长、外汇局局长潘功胜当日接受媒体采访，进行了重点解读。

支持重要医用物品和生活物资生产企业

当前，疫情防控正处于关键阶段。中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局五部门联合出台了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，推出30条措施。潘功胜表示，金融支持疫情防控的一系列新的重要举措出台，为打赢疫情防控阻击战、维护经济稳定发展大局提供有力支持。

在疫情防控期间，需要全力保障重要医用和生活物资的生产。潘功胜表示，人民银行将向主要全国性银行和湖北等重点省（市、区）的部分地方法人银行提供总计3000亿元低成本专项再贷款资金，要求获得再贷款资金的银行向应对疫情的重要医用、生活物资生产企业提供优惠利率的信贷支持。人民银行已会同国家发展改革委、工业和信息化部对重点企业采取名单制管理，确保专项再贷款资金使用到应对疫情最需要的地方。

记者了解到，1月31日人民银行已要求各商业银行，主动加强与名单内的相关企业对接，提供足额信贷资源，全力满足重点企业的合理融资需求。

疫情发生以来，受疫情影响较大的行业企业和居民一直是金融系统的重点服务对象。潘功胜表示，下一步将通过加大融资支持、适当下调贷款利率、增加信用贷款和中长期贷款等方式，支持相关企业战胜疫情灾害影响。对受疫情影响严重的企业到期还款困难的，可予以展期或续贷。“特别是小微企业，各金融机构不得盲目抽贷、断贷、压贷。”

此外，潘功胜介绍，对因感染新型冠状病毒住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，要求金融机构在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限，疫情期间因不便还款发生逾期的，不纳入征信失信记录。

保持市场流动性合理充裕

2月3日金融市场开市后，如何保障金融市场平稳有序运行，成为市场普遍关心的问题。

潘功胜表示，金融市场开市后，人民银行将提供充足的流动性，加大逆周期调节强度，保持金融市场流动性合理充裕，维护货币市场利率平稳运行。特别是考虑到疫情特殊时期和延期开市的双重影响，人民银行将通过公开市场操作、常备借贷便利、再贷款、再贴现等多种货币政策工具向市场提供流动性。

记者了解到，人民银行还将与金融机构和金融市场保持密切沟通，充分了解市场流动性状况和流动性需求，研判流动性形势，及时发布政策信息，强化预期引导。

在金融市场基础设施方面，潘功胜介绍，疫情期间，金融市场基础设施相关单位全方位提升服务保障能力，确保发行、交易、清算、结算等业务正常运转。对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券建立注册发行“绿色通道”，降低服务收费标准，进一步提高服务效率。中国银行间市场交易商协会还将优化公司信用类债券发行工作流程，鼓励金融机构线上提交公司信用类债券的发行申报材料，远程办理备案、注册等。

此外，针对疫情期间金融机构可能出现的在岗人员变少、操作问题增加等情况，潘功胜表示，根据通知要求，各基础设施单位将增强与各方面的沟通和协作联动，快速响应和高效处理各类突发事件。

便利防疫物资进口和用汇需求

从湖北等地疫情防控看，部分物资需要进口，居民个人也很关注外汇业务办理。

对此，潘功胜介绍，国家外汇管理局已指导湖北等地外汇分支局迅速行动，要求银行特事特办，春节期间全国已完成多笔防疫物资进口的购汇及对外付汇业务。

“下一步，我们将继续采取措施，便利防疫物资进口和用汇需求。”潘功胜介绍，对于疫情所需的物资进口，将简化购付汇业务流程。银行要为疫情防控相关物资进口、跨境捐赠等开辟绿色通道，提高办理效率。简化外汇捐款入账结汇手续，银行可直接办理资金入账结汇。

据介绍，企业办理与疫情防控相关的资本项目收入结汇支付时，无需向银行事前、逐笔提交单证材料，由银行加强对企业资金使用真实性的事后检查。对因疫情防控确有需要的企业，取消借用外债限额要求。

此外，潘功胜表示，将保障个人正常用汇需求，鼓励通过手机银行等线上渠道办理个人外汇业务。

(责编：杨光宇、曹昆)