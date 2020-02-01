商务部印发《关于进一步强化生活必需品市场供应保障工作的通知》

人民网北京2月1日电 （孙阳）为贯彻党中央、国务院决策部署，做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生活物资保障工作，2月1日，商务部印发了《关于进一步强化生活必需品市场供应保障工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求各地商务主管部门深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚决把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，按照全国商务系统应对疫情电视电话会议和全国应对疫情生活物资保障工作视频会议要求，进一步落实好粮食安全省长负责制和“菜篮子”市长负责制，坚持底线思维，压实工作责任，千方百计保障生活必需品市场供应，切实满足人民群众基本生活需要，扎实做好各项工作：一是压紧压实组织领导责任；二是强化细化联保联供机制；三是动员企业及时开门营业；四是不折不扣做好市场监测；五是做实做细货源对接调运；六是加强宣传做好内部防控。

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