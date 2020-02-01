发改委等6部委加强对应对疫情重点企业融资支持

人民网北京2月1日电 （记者罗知之）据悉，国家发展改革委会同有关部门和金融机构成立金融支持保障协调机制，根据人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局关于进一步强化金融支持疫情防控的通知精神，与部门和地方密切协作，将疫情防控用具用品及其上游关键材料、零部件生产企业列为融资支持的重中之重，实施名单制管理。截至1月31日，汇总应对疫情资金需求重点保障企业四批136家，人民银行已第一时间安排相关金融机构进行对接。

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