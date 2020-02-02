交通运输部：重要生活物资纳入应急运输保障范围

人民网北京2月2日电 （任妍）记者从交通运输部获悉，2月1日，交通运输部印发《关于切实保障疫情防控应急物资运输车辆顺畅通行的紧急通知》（简称《通知》），要求在疫情防控特殊时期，将重要生活物资纳入应急运输保障范围，落实绿色通道政策，确保物资运输车辆“不停车、不检查、不收费”，优先便捷通行。

《通知》要求，各省交通运输主管部门要严格实施应急物资运输公开电话值班值守制度，保持电话24小时畅通。同时，建立与各收费站点、各交通运输执法队伍的便捷沟通机制，督促各地交通运输部门严格落实防疫应急运输车辆绿色通道政策，确保“三不一优先”。要严格落实“一断三不断”的要求，坚决阻断病毒传播渠道, 保障公路交通网络不断、应急运输通道不断、必要的群众生产生活物资的运输通道不断。在疫情防控特殊时期，要将重要生活物资纳入应急运输保障范围，落实绿色通道政策。

此外，《通知》进一步简化了应急运输车辆的通行证办理流程，建议各地进一步增加防疫监测力量，尽量釆取复式检测，对应急运输车辆实行“绿色通道”，在保障检测质量的前提下，快速检测通行，减少车辆排队和拥堵。

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