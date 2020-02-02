春运21天北京铁路局共计发送旅客1651.93万人

人民网北京2月2日电 （记者乔雪峰） 记者从中国铁路北京局集团有限公司获悉，春运以来，特别是全国打响防控新型冠状病毒感染肺炎战“疫”以来，北京铁路局干部职工以“疫”为令，科学判断形势、精准把握疫情，迅速在车上车下、站内站外、对内对外打响了一场没有硝烟的阻击战“疫”。

截至1月31日春运21天，北京铁路局共计发送旅客1651.93万人，同比减少195.26万人，下降10.6%。其中，北京地区累计发送827.41万人，同比减少101.89万人，下降11%。仅以1月31日（农历正月初七）单日数据为例，北京铁路局共计发送旅客13.87万人，同比减少79.88万人，下降85.2%。其中，北京地区发送5.48万人，同比减少36.32万人，下降86.9%。

群防群治 筑牢防“疫”战线 人人检测、车车消毒

抗疫阻击战打响以来，北京铁路局对内在确保干部职工身体健康保障正常运输秩序的同时，车上车下、站内站外协调联动，进一步优化北京、北京西、北京南、北京北、清河、石家庄、天津、天津西、唐山等旅客集中出行及到达站进出站路线图，采取固定红外和移动式手持测试体温相结合方式，确保所有进出车站人员和旅客人人测试体温的同时，最大限度压缩减少旅客排队等候时间。

截至1月31日，北京铁路局已经为管内各大车站配备红外固定测温仪104台、手持移动测温仪784台。其中，北京地区北京、北京西、北京南、北京北、清河5站，共计配置红外固定测温仪52台、手持移动测温仪194台。

与此同时，北京铁路局每天统一调配安排1400余名作人员，对管内168个车站候车室、卫生间、售票大厅等重点处所和近200对旅客列车进行全面消毒。在全局担当值乘的各次列车班组，按照至少5个测温仪、3套防护服、3副护目镜，口罩、手套各20副的标准配备，在全部进京列车上开展体温检测和填写旅客信息登记表制度，并通过发放宣传手册、列车及车站广播、电子显示屏等方式广泛宣传普及防疫知识，增强广大旅客和人民群众预疫意识和抗疫信心，确保做到守土有责、守土担责、守土尽责。

同舟共济、勇于担当 做好重点人员及物资保障运输

打赢防疫阻击战，确保交通运输线与全国人民一起同舟共济始终是北京铁路局干部职工的使命与担当。从1月25日至31日，北京铁路局已经利用列车紧急为重点地区运送药品、医疗器材、防护服等急需重点物资17批次，1.75万件箱。

1月27日，湖北武汉急需的20000瓶洗手液，共计1000箱，北京铁路局分3批分别从北京西站和石家庄站起运发往武汉。

与此同时，北京铁路局还充分发挥车站和图定旅客列车运输优势，积极为支援疫情一线的医疗人员和随身携带物资开辟绿色通稿、提供优质服务。

1月26、27日，河北省赴鄂抗疫医疗队两批次，共计165人和随着携带医疗物资乘坐Z89次列车从石家庄站出征。

1月28日、29日，由天津客运段担当的天津至广州T253/4次列车,连续3次向武汉地区运送防疫消毒液共计300件，重7800公斤，其他救援物资20件。

1月25日、27日，石家庄客运段担当值乘的北京西至武汉G485次列车，先后分两批共计运送支援武汉疫情防控医务工作者两批14人，医疗物资33件箱。截至目前该段已经利用值乘G491、G517、G651 、G70、G67、G81、G66等普速和高铁列车，运送全国支援武汉医务人员19批次115人、重点物资共计23批次共计1694箱件。

2月1日，由北京客运段担当值乘的G4633次列车，分别从北京西和石家庄站运送支援武汉医疗专家和医疗队共计82人，专业急用物资40余箱，约1.5吨，病毒检测实验设备和还有部分个人携行物品136包奔赴武汉。

此外，截至2月1日，北京铁路局还为从首都出发的驰援重点地区的医疗队专家、工作人员等16批283人，随身携运物资90箱，提供了运送保障服务。

(责编：乔雪峰、吕骞)