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交通运输部公路局副局长王太：三项措施强化疏堵保畅 让群众顺利返程

2020年02月02日14:38  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月2日电（王紫）交通运输部公路局副局长王太在2日接受记者采访时表示，按照党中央、国务院部署，交通运输部印发《关于做好当前疫情防控形势下公路保通保畅的通知》，采取三项有力措施强化疏堵保畅，让广大群众平安顺利返程。

一是在高速公路服务区、收费站、省界等设置卫生检疫站的，协调公安、卫生健康等部门，进一步增加路面管控和防疫检测力量，想方设法提高检测效率，提高通行能力，缩短车辆排队等待时间，尽最大努力避免因卫生检疫引发的拥堵。

二是积极协调公安部门，增派人员力量，加强对国省干线、农村公路的路面交通管控，确保应急物资和医患等人员运输车辆通行。

三是加强值班值守和路网运行监测，全面收集公路通行情况，强化交通调度，利用公路沿线情报板、广播、导航软件等方式，及时发布路况和交通管制信息，引导大家合理安排出行。

(责编：王紫、连品洁)
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