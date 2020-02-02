交通运输部公路局副局长王太：三项措施强化疏堵保畅 让群众顺利返程

人民网北京2月2日电（王紫）交通运输部公路局副局长王太在2日接受记者采访时表示，按照党中央、国务院部署，交通运输部印发《关于做好当前疫情防控形势下公路保通保畅的通知》，采取三项有力措施强化疏堵保畅，让广大群众平安顺利返程。
一是在高速公路服务区、收费站、省界等设置卫生检疫站的，协调公安、卫生健康等部门，进一步增加路面管控和防疫检测力量，想方设法提高检测效率，提高通行能力，缩短车辆排队等待时间，尽最大努力避免因卫生检疫引发的拥堵。
二是积极协调公安部门，增派人员力量，加强对国省干线、农村公路的路面交通管控，确保应急物资和医患等人员运输车辆通行。
三是加强值班值守和路网运行监测，全面收集公路通行情况，强化交通调度，利用公路沿线情报板、广播、导航软件等方式，及时发布路况和交通管制信息，引导大家合理安排出行。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】