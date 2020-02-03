通了高铁，日子越过越有味（经济聚焦）

绘图：苏仲山

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在互联互通不断加速的今天，一座高铁站给当地带来的影响远超人们的想象。

走进粤北的一个小村——韶关乐昌和村村，记者看到，运营不足3年的高铁乐昌东站，在这里调出了经济发展与幸福生活的美好底色。

由于疫情来袭，今年的春节，对于广东韶关乐昌和村村的潘培功一家来说，与往年有很大不同，少了聚会、走亲戚，多了与家人的陪伴。

一家六口坐在一起，为电视里播报的情况而揪心、感动，也为家人的团聚平安而珍惜、感恩。在这个特殊的春节，唠唠家常，说说心事，一家人的心联结得更加紧密。

他们的团圆故事，得从10多天前，潘培功坐上返回老家的高铁说起。

回家路途不再远

高铁进站，广播响起，“乐昌东站”一到，潘培功的心已经飞回了家——乐昌和村村，十来分钟后，人也迈进了家门。

家里人都在忙活着：父亲和弟弟在打扫卫生，妻子陪着女儿在做游戏，母亲则在厨房忙着饭菜。“我回来了。” 潘培功一进门，家人都围了上来。“今天降温，来，喝点热茶暖和下。”“饿了吧？给你拿点糍粑垫垫肚子。”家里的热闹劲，亲切的家乡话，让潘培功卸下了多日的疲惫，笑容在嘴边绽开。

目光下移，1岁多的女儿小蕊忽闪着大眼睛，看了进门的潘培功一会儿，甜甜地叫出“爸爸”。顿时，潘培功悬着的心一下子落了地，之前担心外出久了女儿认生，现在看着女儿的笑容，他的心都要化了。

女儿好像又长高了，也更漂亮了。潘培功每次回家都会问女儿：“想爸爸吗？”这次也不例外。“想！”得到肯定的回答，潘培功心里乐开了花。

“90后”潘培功虽然年纪不大，但在江门的模具厂做工，已经有不少年头。每天要搬动长度超过自己身高、重达上百公斤的模具，挣的也是辛苦钱。这两年妻子怀孕带孩子，也不好跟着在外奔波，他便让妻女在老家休养。

虽然与家人不常在一起，但潘培功心里没有一天不想念她们，尤其是初为人父，他真想每天在家陪伴女儿成长。但为了给家人提供更好的生活条件，他还是咬咬牙，决心在珠三角的厂子里多干几年。所幸高铁站就在家门口，坐高铁回家很方便，一有空他就回来，也不算缺席女儿的成长。

潘培功说的高铁站就是2017年5月开通的乐昌东站。过去，潘培功从江门回老家，先要坐车到广州，才能转车回乐昌，光广州到乐昌的火车就得3个半小时，出了站又要坐好一会儿车，折腾半天才能到家。他每次回来都匆匆忙忙，不少时间耗在了路上。

“现在高铁通了，虽然还是要到广州转车，但广州到乐昌只要1小时多点，班次也多，基本上什么时间想回家都有车，出了站再坐车，10分钟左右就能进到家。”潘培功说，交通便利了，家人团聚的机会就更多了，自己也能更安心地在外挣钱，“这真是高铁开到了家门口，回家的路途越来越好走。”

产业发展有活力

潘培功家的三层小楼盖了没几年，外观还很新。家里人多，东西也多，两台冰箱塞得满满当当。

“现在的日子好多了，相比过去真的是翻天覆地。”潘培功的父亲潘志良早些年也外出做工，还与妻子分居两地了好几年，不是不想回，是回来之后不知道做什么。前两年，潘志良的老父亲腿脚不便，身体状况不好，为了陪伴老人，他只好回了村。

潘志良在家也闲不住，想着找份工作，“我身体还好，可以再干几年。”他打听到，村里有人在高铁站旁边的东莞东坑（乐昌）产业转移工业园开了一个厂子，做塑胶管道等产品。离家近，工资水平也还不错，潘志良就过去做工。

这家厂子的老板是和村村人，本来是在佛山开厂，却一直惦记着这个从小长大的地方，想为家乡做点事。之前产业园也在招商，但老板很是犹豫，虽说有优惠政策，但园区里的配套产业并不算好，交通也不便利，他怕建了厂子招不到人、赚不了钱，厂子开不长久。

这样的担忧也不是没有道理。2017年时，产业园的入园企业数量仅为23家，发展得十分困难。高铁通了，周边的路也修好了，越来越多企业看到了这里的发展潜力，厂子老板这才把厂开起来了，招工优先招本村人，也是为村里的发展尽一份力。

在高铁的带动下，产业园招商引资的势头越来越足。2019年，入园企业数量已经达到146家，园区工业总产值达到15.2亿元，比2017年增加了约50%。产业园也连续两年被评为市优秀园区。

这几年，高铁拉近了人心，带来了机遇，引来了人流，创造了效益。附近的许多家庭，像潘志良家一样，日子越过越舒心，越过越有味。

农村建设换新颜

晚上，一家人围坐在一起吃团圆饭。乐昌扣肉是潘培功兄弟俩最爱吃的菜，母亲做的这道家常菜，说不出特别在哪，但谁都替代不了。

一顿饭，全家人吃得心满意足。“菜心、芋头、红薯，都是自家田里种的，好吃又放心。”潘志良说，“现在种田少了，就留了一小块土地，种些蔬菜和稻谷自给自足。”其他的土地呢？“流转出去了。”

流转了潘志良家土地的公司，原本打算主营蔬菜稻米种植，但后来公司看到高铁开通带来的交通及人流优势，便考虑按照三产融合谋划发展方向，在和村村打造现代农业田园综合体。如今，公司共完成土地流转1028亩。

潘志良觉得，有专业的公司管理土地，自己也省心，“我们自己种地，一年忙到头也赚不到什么钱，流转出去每亩租金一年能有780元。”

现在的田园农场，在整体规划下布局齐整有序，将生态种养、乡村观光、农业科普、餐饮民宿、农产品采摘融为一体，不仅令游客体验到了田园之美，同时也提升了当地农特产品销量，带动了农户增收。

2019年9月至10月，乐昌第二届“中国农民丰收节”暨生态农业博览会在和村村设立分会场，借助开展实景农耕体验活动的契机，又引来了不少人流。

“游客越来越多，村子的面貌也大变样。”“是啊，原先坑坑洼洼的泥土路变成了硬化路，平整又好走，路灯的造型也特别，融入了咱村名的‘和’字……”聊着村子的变化，一家人对生活充满希望。

“这几年，村子的发展好了，交通方便了，孩子在外打工也安心。我们一家人生活和美，家庭和睦，就已经是很大的福气。”潘志良抬头看看客厅墙上的十字绣，“家和万事兴”几个大大的字挂在那里，这是老伴用了3个多月亲手绣成的，一针一线里，透出的就是这家人最纯朴的愿望。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 10 版）

(责编：李枫、岳弘彬)