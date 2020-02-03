人民网>>财经

重庆垫江县新农民宁佐波养了一群“铁牛”——

全程机械化 全年有钱赚

本报记者  蒋云龙  常碧罗

2020年02月03日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　两亩多水田，边犁边平整。20多分钟，伴随着“哒哒”的拖拉机声，机耕就完活了。

　　趁着节日空闲，在重庆垫江普顺镇东风村，宁佐波还在为农户犁田翻地，以备开春播种。

　　“从翻地插秧到打药收割，全程都是机械干，以前哪儿敢想？”站在田埂上，宁佐波指着自己的拖拉机感叹。也是在春寒料峭的水田里，20年前的他赤着脚踩冰水，扶着沉重的犁头赶头老水牛，翻两亩地得一天。

　　如今，宁佐波在村里成立了平坝专业合作社，为农民提供机械化服务，包括机耕、育秧、烘干等环节。

　　走进合作社，20多台大小型机械设备安静地“躺”着。万物冬藏，它们才迎来片刻休息。介绍起自己的机器宝贝，宁佐波如数家珍，“收割机、烘干机、拖车。你看，这是刚买的新型插秧机，有3个机械手臂，效率高得很。”话音未落，他跳上车去，发动引擎开始演示。

　　10年前，宁佐波买了自己的第一台收割机。一到麦收季节，就要跑遍大半个中国。“从广东到湖北，从江苏到四川，最远还去过东北。”宁佐波说，那时候，只有收割才用得上机械化，干半年就得休半年。

　　“现在，全年都不得闲。”宁佐波说，如今土地集约化经营，农民也喜欢上了全程机械化服务。宁佐波瞅准了机械化种地的路子，挣的钱全投资买了机器，从机耕、飞播、育秧、机插、飞防、机收到烘干，可以实现全程机械化，合作社愈发壮大。

　　“大户多了，对农业机械化的需求大了。”垫江县农机安全监理站副站长余仕祥说，近几年，成体系、规模化的专业合作社如雨后春笋般发展起来。在垫江，农机合作社已有47家，其中具备全程社会化服务能力的有17家。全县90%的土地实现机收，80%的土地实现机耕。

　　“国家政策对农机的补贴高，这事干得成。”宁佐波拿自己刚买的插秧机举例，14万元的机器，项目补贴2万元，国家资金再支持50%，自己只用花6万多元。

　　在广袤的田野里，“机器换人”的步伐越来越快。农业的效率在提升，成本在降低，农民种粮的效益也高起来了。

　　站在田埂上的宁佐波感触更加明显。他指着脚上的皮鞋说：“有了这群‘铁牛’，我穿着皮鞋都能耕田了。”


　　《 人民日报 》（ 2020年02月03日 10 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved