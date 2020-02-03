全程机械化 全年有钱赚

两亩多水田，边犁边平整。20多分钟，伴随着“哒哒”的拖拉机声，机耕就完活了。

趁着节日空闲，在重庆垫江普顺镇东风村，宁佐波还在为农户犁田翻地，以备开春播种。

“从翻地插秧到打药收割，全程都是机械干，以前哪儿敢想？”站在田埂上，宁佐波指着自己的拖拉机感叹。也是在春寒料峭的水田里，20年前的他赤着脚踩冰水，扶着沉重的犁头赶头老水牛，翻两亩地得一天。

如今，宁佐波在村里成立了平坝专业合作社，为农民提供机械化服务，包括机耕、育秧、烘干等环节。

走进合作社，20多台大小型机械设备安静地“躺”着。万物冬藏，它们才迎来片刻休息。介绍起自己的机器宝贝，宁佐波如数家珍，“收割机、烘干机、拖车。你看，这是刚买的新型插秧机，有3个机械手臂，效率高得很。”话音未落，他跳上车去，发动引擎开始演示。

10年前，宁佐波买了自己的第一台收割机。一到麦收季节，就要跑遍大半个中国。“从广东到湖北，从江苏到四川，最远还去过东北。”宁佐波说，那时候，只有收割才用得上机械化，干半年就得休半年。

“现在，全年都不得闲。”宁佐波说，如今土地集约化经营，农民也喜欢上了全程机械化服务。宁佐波瞅准了机械化种地的路子，挣的钱全投资买了机器，从机耕、飞播、育秧、机插、飞防、机收到烘干，可以实现全程机械化，合作社愈发壮大。

“大户多了，对农业机械化的需求大了。”垫江县农机安全监理站副站长余仕祥说，近几年，成体系、规模化的专业合作社如雨后春笋般发展起来。在垫江，农机合作社已有47家，其中具备全程社会化服务能力的有17家。全县90%的土地实现机收，80%的土地实现机耕。

“国家政策对农机的补贴高，这事干得成。”宁佐波拿自己刚买的插秧机举例，14万元的机器，项目补贴2万元，国家资金再支持50%，自己只用花6万多元。

在广袤的田野里，“机器换人”的步伐越来越快。农业的效率在提升，成本在降低，农民种粮的效益也高起来了。

站在田埂上的宁佐波感触更加明显。他指着脚上的皮鞋说：“有了这群‘铁牛’，我穿着皮鞋都能耕田了。”

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 10 版）

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