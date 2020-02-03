引入PPP，用好两只手（财经眼·政策合力助推“双升级”③）

图为河北固安产业新城。

数据来源：财政部政府和社会资本合作中心

制图：汪哲平

1月初，意大利纳维利爱乐乐团歌剧音乐会在河北唐山大剧院举行。“环境好，票价也不贵。”唐山市民张贺杰说。

在河北廊坊固安产业新城，怀着二胎的李翠翠与同事们谈论着把孩子户口落到固安。除了已有的北京八中，2020年还有北京、天津等地一大批知名中学来此开设分校，越来越多的优质教育资源集聚于“产城融合”的固安县。

唐山大剧院和固安产业新城，是政府和社会资本合作（简称“PPP”）的项目，即政府负责抓战略、抓规划、抓风险底线，社会资本则发挥技术、融资、管理运营优势，实现“1+1>2”的效果。

把基础设施短板补扎实，对于促进产业和消费“双升级”具有重要作用。PPP模式一头连着政府资源，一头牵着社会资本，项目建成后，不仅能改善民生，促进消费升级，也能通过完善基础设施，为产业升级“建平台”“搭梯子”。应当如何更好发挥PPP项目带动有效投资的作用？记者走进河北一探究竟。

发挥社会资本管理和技术优势，提升公共服务质量和效率

张贺杰从小就喜欢听钢琴曲、交响乐，然而过去唐山本地剧院主要以评剧、皮影、乐亭大鼓传统剧目演出为主。像张贺杰这样喜爱钢琴曲、交响乐的人，得坐车去北京看。

观众可选择剧种有限，传统剧团的日子也不好过。“过去传统戏曲市场不振，剧团和演员收入都很有限。”唐山评剧团团长黄宁说。

2016年，唐山大剧院落地建成。该剧院位于文化广场东北侧，总建筑面积6.83万平方米，设有1500座剧场、800座音乐厅等。项目采用委托运营方式，由北京保利剧院管理有限公司全权负责大剧院的整体运营和管理，政府保留资产所有权。

“单独邀请知名乐团来唐山演出，成本非常高，票价老百姓承担不起，通过保利全国院线与知名乐团开展院线巡演合作，平摊了成本，能让观众看到‘物美价廉’的演出。”唐山保利公司财务总监刘稳强说，2019年，唐山大剧院演出总场次为283场，平均票价121元，上座率达68%。节目中外兼顾、雅俗共赏，满足了百姓多层次文化消费需求。

保利公司还充分发挥“内容加平台”的产业链与剧院院线平台优势，帮助唐山本地优秀作品“走出去”。唐山评剧团通过唐山大剧院平台，实现全国保利剧院巡演。据黄宁介绍，2019年唐山评剧团演出收入增长了50%。

“唐山大剧院项目，在运营过程中整合了上下游产业链的资源优势，又利用社会资本丰富的运营管理经验，既为当地群众提供了高品质的文化演出服务，还解决了过去公共事业政府部门自建自营、效益不高的问题。”唐山市财政局副局长周凤松说。

以基础设施建设推动产业集聚，带动区域整体发展

固安县位于永定河南岸，过去一直是农业大县，经济较为落后。尽管毗邻北京，但招商引资却困难重重——由于基础设施和城市配套设施落后，没法支撑产业项目，令许多企业望而却步。

为破解难题，固安县政府与华夏幸福公司采用PPP市场化运作模式打造产业新城，企业提供规划设计、土地整理、基础设施建设、公共配套建设、产业发展、城市运营六大项服务，解决了地方政府缺乏开发资金、人才以及体制机制问题。

“规划设计时，我们立足‘大北京’蓝图来谋篇布局。”华夏幸福执行总裁张书峰说。

2018年5月，维信诺（固安）第六代全柔AMOLED生产线正式启动运行，标志着我国在全柔AMOLED产业化领域拥有了创新技术研发实力、具备了大规模量产能力。

维信诺科技股份有限公司副总裁徐凤英说，当初落户固安时，正是看中了产业新城招商引资时的专业服务，以及当地的政策配套。“我们项目选址、手续办理等，都能得到一条龙的服务。项目所需1000亩地3个月内到位，还有厂房代建服务，不到一年70万平方米的厂房一次竣工，确保了我们生产线在2018年实现了量产。”

在固安产业新城，公共配套也很齐全。道路平整、公园绿化俱全，各类消费场所鳞次栉比。李翠翠毕业于西南交大，2017年来固安工作。“这里餐饮文娱等服务与一线城市没有什么差别，生活品质很高。”

好环境是“磁铁”，引资、引智、聚人气。目前维信诺固安分公司2000多名员工中，除一线500多名工人外，包括研发在内的工作人员一半以上是研究生学历。这让徐凤英对企业的未来信心满满。

PPP合作使固安的发展实现了跃升——县财政收入由2002年的1.1亿元增长到2019年的96.2亿元，实现了由农业大县、财政穷县向以新型显示、航空航天、生物医药三大新兴产业为支柱的经济强县的历史性跨越。

“通过发挥社会资本规划设计、产业导入等方面的专业优势，推动当地产业集聚、产城融合发展，吸引了更多人才流入，以产业反哺公共服务，进而带动区域整体发展。”河北省财政厅政府和社会资本合作处负责人周庆华说。

严格项目绩效考核，“增量取酬”调动政府和社会资本双方的积极性

保利公司运营唐山大剧院，除了门票、出租场地等收入外，重要的是当地政府按照当初的合作协议，通过“可行性缺口补助”对运营方进行每年1500万元—1700万元的补贴。

“根据协议，大剧院开业后每年组织各类演出和活动不能低于110场，且演出的档次、票价也有具体要求，完成绩效考核指标，才能领取补贴。”刘稳强说。

在固安产业新城，华夏幸福与固安县政府建立“自我造血、激励相容，增量取酬”机制。这套机制首先约定了政府不投入、不担保、不融资、不兜底、不负债，合作区域范围内所有投入都是由社会资本负责。

同时，根据协议，华夏幸福需要完成由合作范围内新增财政收入、民生、就业、生态环保等关键指标组成的高质量发展绩效考核指标，并经第三方审计确认后，政府部门才能从华夏幸福自身创造的新增财政收入中支付社会资本的回报。如果完不成绩效考核指标，政府部门可以不支付。

“由于社会资本的回报受到高质量发展的绩效考核约束，所以在运营过程中就要组建专业团队，对合作范围内的城市建设、生态环保、民生就业、公共服务等统筹发展。”张书峰说。

“这种模式对政府部门来说没有负债，也没有风险；对企业来说，倒逼企业提升自己服务能力。同时，政府部门也要主动转变职能，优化营商环境、提升管理和服务水平。”固安县委书记王海说。

截至2019年底，河北省累计入库PPP项目469个，投资8029亿元。周庆华表示，要以提高项目运营产出绩效为导向，加强规范管理，提升运营水平，更好发挥PPP模式在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的积极作用。

完善顶层设计，统筹财政、金融资源，实现协同高质量发展

唐山大剧院和固安产业新城两个项目是PPP模式的“代表作”。目前，PPP已经覆盖了市政、交通、城镇综合开发、环保、教育、医疗等19个公共服务领域。截至2019年11月末，全国PPP入库项目9399个，投资额14.3万亿元；累计落地项目6216个，投资额9.5万亿元。一大批基础设施和基本公共服务项目投入运营服务，让人民群众切实受益。

“PPP模式统筹政府和市场两种资源，推动财政、金融两种政策协同发力，深化了行政、财政、投融资体制改革，是深化供给侧结构性改革、推动高质量发展的重要机制。” 财政部政府和社会资本合作中心主任焦小平认为，PPP模式在促进产业和消费“双升级”方面具有得天独厚的优势。

一方面，PPP致力于实现公共服务提质增效，通过设计、融资、建设、运营一体化，培育专业的公共服务运营商，丰富公共服务供给。例如，南京城东污水处理厂引入PPP模式后，每吨污水处理费由原先的1.58元/立方米下降到1.02元/立方米，实现了少花钱多办事的财政绩效目标。

另一方面，PPP模式引入市场资金、优质技术和先进管理，鼓励集约创新发展，一批新模式、新业态、新技术得到应用，推动项目区域产业创新和发展。焦小平举例说，环境治理与商业开发联动的综合开发模式，即EOD模式，正是“绿水青山就是金山银山”理念在PPP中的具体应用。

“未来，进一步发挥PPP在强化政策协同、促进有效投资特别是促进产业和消费‘双升级’方面的作用，还需要在统一顶层设计、优化营商环境、加强资源协同、补短板惠民生、明确发展重点等方面发力。”焦小平认为，要发挥财政资源在统一市场建设和市场配置资源中的引导作用，提高社会资本的创新创造积极性，实现政府和市场两种资源协同高效利用；发挥财政资源和金融资源协同效应，推动PPP资产交易、项目收益债、资产证券化等工作。加强项目储备，优先支持污染防治、脱贫攻坚、乡村振兴和基本公共服务补短板项目。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 18 版）

(责编：曹昆)