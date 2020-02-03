信用卡还款，这些方式不收费（理财参谋）

随着信用卡消费的增多，信用卡还款成为众多“卡友”关注的话题。曾经，不少用户习惯于利用信用卡提供的免息期和优惠先消费，待还款日后统一还款，而由于手头持有信用卡涉及多家银行，还款涉及众多跨行交易，很多用户习惯于通过第三方支付机构进行还款。
近两年，曾经作为支付机构重要业务之一的信用卡还款，逐渐终结“免费时代”，走向有条件的收费还款。2018年7月，微信发布公告称，将对每笔微信信用卡还款按还款金额的0.1%进行收费。2019年2月21日，支付宝也对外发布公告称，通过支付宝给信用卡还款将收取服务费。2019年8月，京东金融、度小满金融也相继发布通知，对信用卡还款收取一定手续费。
对于普通百姓来说，每笔0.1%左右的手续费不算小，特别是当有一些大额支付发生时，手续费并没有封顶上限。如何能够在保证方便快捷的同时，继续享受免费还款呢？目前主要有三种方式：
渠道一：用手机银行APP还款。
目前，各大商业银行手机银行APP都支持信用卡免费还款业务，除了可以给本行的信用卡进行免手续费还款，有的手机银行支持他行信用卡零手续费还款。此外，目前绝大部分手机银行进行跨行转账都是免费的，意味着跨行的信用卡还款可以实现免费。
渠道二：用银行微信账号还款。
各家银行都开通了微信官方账号，如果持卡人绑定账号，还可用信用卡微信官方账号的快速还款功能来还款。不过使用这个渠道还款，要求持卡人必须已经开通手机银行，只能给自家银行还款并且信用卡必须绑定微信。
渠道三：通过银联云闪付等渠道还款。
作为银行业统一APP，中国银联的云闪付APP由各家商业银行与银联共同开发建设、共同维护运营，云闪付APP支持逾150家银行信用卡账单一键查询及零手续费还款。用户只需在卡管理频道绑定信用卡（最多可绑定15张信用卡），点击相关卡片，即可查询每笔交易及还款总额，点击立即还款，即可零手续费还款，大部分银行支持当天到账甚至实时到账。
此外，还有一些第三方支付机构目前仍然还有“免费午餐”，但消费者还款时需要关注支付机构的最新收费信息和相关资质。
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