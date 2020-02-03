原标题：金融政策连施抗“疫”强心剂

为打赢疫情防控阻击战，金融支持政策连施“强心剂”。中国人民银行2月2日宣布，为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行，2月3日中国人民银行将开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应，银行体系整体流动性比去年同期多9000亿元。2月1日，央行、财政部、银保监会、证监会、外汇局五部委联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（以下简称《通知》），力推30条重磅政策。一行两会相关负责人在接受记者采访时表示，要从加大信贷倾斜力度、开辟金融服务绿色通道、提供便捷直接融资服务等多方面，加大金融对疫情防控和实体经济的支持力度。

业内人士表示，对于此次疫情可能产生的短期影响要进一步采取多方面措施，货币政策在稳健基础上，可灵活调节、边际放松。

监管部门打出政策“组合拳”

金融监管部门打出的防控疫情组合拳中，“保持流动性合理充裕”是重要一环。2月2日，央行在3日开市之前为市场送出“定心丸”。

针对2月3日中国人民银行将开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金，上海市人民政府参事、中欧国际工商学院教授盛松成在接受《经济参考报》记者采访时表示，往年春节之后是流动性大量回流的时期，银行体系流动性总量相对较高。由于节后流动性需求下降，央行在一般情况下会暂停公开市场逆回购操作，利用逆回购到期自然回笼流动性。今年春节后之所以主动净投放1500亿元流动性，主要是考虑到在疫情的特殊时期，不确定性因素较多，市场流动性需求上升。此举将使得节后流动性能够保持在比往年更加充足的水平上，金融机构有更多的资金支持经济和疫情防控。

盛松成进一步指出，此举有多方面积极意义，既稳定了金融市场预期、提振资本市场信心，又有利于金融机构进一步加大对实体经济尤其是小微企业的支持力度，帮助小微企业克服困难。

央行此举与2月1日五部委联合发布的《通知》相辅相成。国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，《通知》的发布将为金融服务疫情防控工作创造更好条件，提供更多支持，并加强对金融机构的协调和指导。在疫情防控关键阶段，金融支持和服务疫情防控，既要坚定有力，也要精准有效。

根据《通知》，要引导金融机构加大对疫情防控领域，受疫情影响较大地区、行业和企业，以及社会和民生领域的信贷支持力度，对相关行业以及有发展前景但暂遇困难的企业特别是小微企业不盲目抽贷、断贷、压贷。要提高审批效率，降低贷款成本，完善续贷安排，增加信用贷款和中长期贷款，帮助企业渡过难关。

银行保险业多举措支持防疫

自1月26日以来，银保监会已连发三文。金融机构也积极响应，保障与疫情相关的各个方面金融需求得到满足，从捐款捐物升级至细化金融服务。银保监会数据显示，据不完全统计，截至1月31日，全国银行保险机构以及行业协会累计捐款达14亿元。保险机构向疫情防控一线人员捐赠保险保障，风险保障总额超万亿元。

疫区捐款资金划转业务方面，多家银行表示已开通绿色通道。光大银行对通过其各种业务渠道向湖北疫区或全国其他地区防疫专用账户捐款或汇划防疫专用款项，一律免收跨行转账手续费、电子汇划费、邮费、电报费等相关费用。中信银行主动对接辖内外贸企业、医药企业、卫生防疫部门、公益组织等机构，为辖内客户医用口罩、防护装备、药品试剂、医疗器械及原材料等物品紧急进口付汇及跨境捐赠收汇开辟绿色通道，按照最高优先级和便利化流程办理业务，截至2月1日办理近40笔跨境业务，总金额近3000万元。

信贷支持方面，渤海银行对湖北地区存量信贷业务逐一进行排查，对于疫情影响正常经营、遇到暂时困难的企业，通过展期、无还本续贷、信贷重组、减免逾期利息等方式予以全力支持。农业银行、建设银行、交通银行等多家银行纷纷表示，对湖北省内普惠性小微企业、个体工商户和私营企业主经营性贷款，在现有利率基础上下调0.5个百分点。

保险业作为社会发展的“稳定器”，在这场战“疫”中充分发挥保险保障功能。据不完全统计，截至2月2日，共有80多家保险公司通过不同渠道发声，采取多项措施积极应对此次疫情。人保产寿险公司、国寿等60余家产寿险开通疫情理赔绿色通道，启动特需案件预赔机制，取消“特定传染病”免责限制；太平洋人寿、大都会人寿、昆仑健康、爱心人寿等30余家人身险公司，不同程度取消就诊定点医院、观察期、免赔额等限制。

稳健货币政策可边际适度放松

专家表示，疫情事件对我国金融市场的影响是短期的、暂时的。但也不应低估相关短期影响，应进一步采取多方面措施，未雨绸缪，积极应对疫情对经济的可能冲击。

盛松成表示，与2003年“非典”时期相比，目前经济恢复所面临的挑战可能更严峻。因此，在此次全力应对疫情的同时，也要高度重视经济的薄弱环节，采取有力措施，帮助企业尤其是中小企业渡过难关，稳定就业，保障民生。只要各项政策和措施得当，这次疫情冲击应该是短期的和可控的。

盛松成表示，稳健的货币政策可在边际上适度放松。货币政策的着力点应关注有效舒缓本次疫情给企业带来的流动性压力，努力降低受疫情影响企业的经营成本。据有关方面测算，如果对企业在三天假期延长期间发生的利息支出予以免除，大约可减轻企业财务成本450亿元。人民银行可通过宏观审慎评估，鼓励开发性金融机构和政策性银行通过央行再贴现、再贷款、抵押补充贷款等货币政策工具，加大对医药卫生领域和受疫情影响严重地区的金融支持。

董希淼也表示，我国货币政策应在保持稳健的基础上，针对疫情变化进行灵活适度、定向精准的调节。金融机构在做好对疫情防控工作支持的同时，应更加注意防范金融风险。(记者 张莫 向家莹)

(责编：庄红韬、杨曦)