原标题：经济界战“疫”总动员 众志成城共克时艰

近期，湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情。截至2020年2月1日24时，全国累计报告确诊病例14380例，共有疑似病例19544例。一场没有硝烟的遭遇战不期而至。疫情就是命令，防控就是责任。这个春节，为了确保人民群众生命安全和身体健康，保障人民群众基本生活，从国家到部委，从中央到地方，从行业到企业，都在与时间赛跑，经济界各方力量发起总动员，打响一场抗击疫情的阻击战。

疫情发生后，习近平总书记高度重视，作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求，各级党委和政府及有关部门要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，制定周密方案，组织各方力量开展防控，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。党中央成立疫情工作领导小组，向湖北等疫情严重地区派出指导组，接连召开几次会议作出安排部署。

中央号令，举国动员。国家发展改革委、工信部等组织重点企业复工复产，并与商务部、农业农村部、市场监管总局等部门形成合力，保障湖北及全国生活物资市场供应，国务院国资委及时部署推动中央企业做好疫情防控工作，截至1月29日下午5点各级财政累计下达疫情防控补助资金273亿元，金融支持防控力度加强，地方携手联保联供，企业纷纷捐款捐物，防控物资生产企业加班加点，零售企业承诺保价格保质量保供应……面对严峻形势，各部委、企业、地方担当尽责，同舟共济，联动统筹，形成合力，构筑起抵御疫情的严密防线。

抗击疫情争分夺秒，医疗防控物资保障跟时间赛跑

医用防护服、口罩等防控物资的生产企业是抗击疫情的“军工厂”。国家发展改革委、工信部等部门竭尽全力推动相关重点企业复工复产。各地迅速组织本地区生产企业复工复产，在采购、加班、税费、融资、物流运输等方面提供支持。

争分夺秒，日夜兼程。为保证春节假期赶工生产，一大批企业放弃休息时间，保障医疗物资生产供应。一些企业家甚至自掏腰包安排员工复工，加班支付多倍工资。

大年三十，江苏恒健医疗器械有限公司净化生产车间，两条医用外科口罩生产线紧张运转，加班加点制作医用外科口罩，以最快速度发往全国各地。深圳新纶科技股份有限公司苏州工厂火速召回39名产线员工连夜赶工，将紧急生产的防护口罩等全部无偿捐至武汉。总部在武汉的九州通医药集团主要相关人员春节期间取消休息，加大口罩采购量，全力保障供应、保证不涨价、保证质量、保障服务……

工信部2月2日数据显示，目前我国口罩实际产能已恢复了60％。截至1日晚24时，国内企业已向湖北发送N95口罩13.4万个。2月1日，医用防护服日产量已达2万件，与1月28日的0.87万件相比增幅明显。

多家药企加班加点生产支援疫情防控。珍宝岛、以岭药业等企业表示，疫情爆发第一时间紧急组织召开了“防疫”专题工作会议，确定了“疫情就是命令，保障药品供应”的工作要求，取消了生产系统全部人员及研发、售后服务部分人员的春节休假，全力保障“抗病毒”系列药品的生产，并要求全力做好售后服务工作。

1月30日晚，中国邮政CF9117货运专机载着复星联合腾讯从英国和日本采购的约4.5万件防护服抵达武汉天河机场。记者从工信部获悉，这批物资会迅速配送到防疫重点地区的医院。当前，为保障防疫物资供应，复星、阿里巴巴、腾讯、苏宁、拼多多、正泰集团等众多企业纷纷利用资源，打通海外渠道，全球大采购以满足国内需求。

为把进口防疫物资早一分钟送到一线，相关部门形成合力，全力打通进口渠道。海关在全国各通关现场设立专门受理窗口和绿色通道，为疫情防控物资提供便捷高效通关服务。1月31日，一批2500个用于疫情防控的光学滤波片到达深圳湾口岸，深圳湾海关立即启动防疫物资通关绿色通道，安排专窗、专人第一时间受理跟进，仅5分钟，这些货物就完成通关手续运离口岸。

2月1日，财政部等部门印发通知明确用于疫情防控的进口物资可享税收优惠，免税进口物资可先登记放行，再按规定补办相关手续。

为把防疫物资源源不断送达一线，中国邮政等一大批物流企业开通驰援武汉公益运输通道；多个海外仓开通全球绿色通道，免费提供防疫物资的海外仓储和国际运输。

为全力保障疫情防控和生活物资运输，交通运输系统开足马力。截至1月30日24时，铁路累计装运疫情防控物资1373批、6.7万件、9370吨，邮政运送口罩、药品等防疫物资3.3万箱（件）。全国已开通高速公路应急防疫物资绿色通道1.1万道。

疫情发生以来，民生保障成为百姓关注的焦点

国家发展改革委、商务部、农业农村部等多部门加强部署，维持正常生产秩序，相关零售企业也积极响应号召，各方合力确保“菜篮子”等民生产品及时有效供给，为打赢疫情防控阻击战提供物资保障。

国家发展改革委积极开展抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情生活物资市场供应保障工作，加强与山东等蔬菜主产地的联系，及时组织供需衔接，加强与中粮集团、中储粮集团协调，加大湖北省和武汉市米面油肉生产供应力度，全力保障人民群众正常基本生活。

商务部采取多种措施，充分发挥市场主体作用。同时，要求大型商贸骨干企业发挥带头示范作用，切莫囤积居奇、借机涨价。商务部还协调湖北、安徽、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、重庆等九省份共建联保联供机制，促进湖北与周边及主产地区生活必需品供需高效衔接。

受疫情影响，北京市今年举家留京过年的人数明显多于往年，致使春节期间家庭采购菜量大幅增加。针对疫情防控及重要民生商品保供稳价，1月22日，北京市成立新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，24日启动重大突发公共卫生事件一级响应，开展了系列工作。

记者在北京的几家超市看到，菜肉水果等供应充足，价格稳定。这与疫情发生以来各部门的有效调动分不开，也离不开一线零售企业的日夜奋战。超市发董事长李燕川说，超市发的员工已连续数日，日夜忙碌，只为让消费者能安心、放心购物。在疫情面前，零售业就是必需行业，做好防护，保障民生，我们真切地感受到了零售业的重要性。

1月29日，市场监管总局通过视频会议启动“保价格、保质量、保供应”系列行动。物美、阿里巴巴、中粮集团、沃尔玛（中国）、首农集团、伊利集团、武汉中百仓储超市有限公司等企业负责人承诺疫情防控期间保障防疫用品、重要民生商品价格不涨、质量不降、供应不断。

同一天，农业农村部印发紧急通知，要求各级农业农村部门摸清供需底数，制定应急预案，加大生产力度，千方百计增加产量，配合有关部门保障蔬菜顺畅供应，保持市场充足供应和价格基本稳定，保障人民群众的生活需要。根据农业农村部农情调度，预计全国冬春在田蔬菜面积为8400多万亩、产量1.7亿吨，均比去年同期增加2%左右。

打赢疫情防控阻击战，离不开财政金融等多部门密切配合

人民利益高于一切。财政部密切关注疫情发展态势，安排防疫资金，出台补助政策，完善财政资金采购制度，为打好疫情防控攻坚战提供充足物质保障。合理调度资金，确保不因经费问题影响疫情防控工作。截至1月29日下午5点，各级财政累计下达疫情防控补助资金已达273亿元。

国家发展改革委紧急下达中央预算内投资3亿元，专项补助武汉火神山医院和武汉雷神山医院项目建设，重点用于购买重要医疗设备，提供设施保障。

国务院国资委第一时间部署疫情防控工作，全国各地国资国企按照党中央决策部署，主动防控、精准调控。国资委要求充分发挥中央企业优势作用，指导督促涉医药中央企业积极做好病毒检测试剂和有关医疗设备、防护装备等物资生产储备工作，科学排产、提高负荷，加快批签发速度和生产进度，加大疫情防控科技攻关力度。涉能源、通信、运输等基础保障中央企业，周密组织生产，确保稳定供应、服务运行畅通，为疫情防控提供过硬基础条件。有关储备、贸易中央企业做好生产组织和物流调度，积极支持百姓生活必需品供应。有关建筑施工企业克服一切困难，高质量、高效率完成专门医院建设任务，充分展现中央企业的责任担当。

1月31日，中国人民银行等五部门联合印发通知，进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情，明确提出保持流动性合理充裕，加大货币信贷支持力度等举措。

一方有难，八方支援。参与捐赠和支援的企业日益广泛，汇成了踊跃奉献的滚滚洪流。

面对新型冠状病毒肺炎感染疫情，国有企业勇于担当、快速行动，持续向湖北疫情防控一线捐款捐物。记者从国务院国资委新闻中心了解到，截至1月31日，全国已有数百家地方国企在医疗、建筑、交通、粮食等多方面积极响应、发挥地方优势，助力打赢疫情防控阻击战。

据全国工商联不完全统计，截至1月29日15时，民营企业在参与疫情防控阻击战中累计捐款50.1亿元，捐物价值4.84亿元。房地产行业捐款、捐物的同时，万达、万科、恒大、融创、东原商业、天虹等房企宣布旗下超过千家百货、购物中心减免物业租金以助力抗击疫情。

同舟共济，全力以赴。在党中央的坚强领导下，全国各地全面总动员，投身这场必须打赢的疫情防控阻击战。世界卫生组织总干事谭德塞对中国的疫情防控表示钦佩：中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率。

万众一心，心手相牵。我们一定能够凝聚起众志成城、共克时艰的强大力量，打赢这场疫情防控阻击战！(记者 孙韶华 班娟娟 王文博 梁倩)

(责编：庄红韬、杨曦)