原标题：多个新兴市场国家加码刺激经济

印度2月1日公布了最新预算案，将在新财年继续扩大财政支出，以扭转经济持续放缓的局面。今年以来，马来西亚、土耳其、南非等多个新兴市场国家纷纷降息，加大刺激力度，意图提振本国经济。

多国加码刺激政策

今年以来，印度、马来西亚、土耳其、南非等新兴市场国家加码经济刺激政策。分析人士称，这些国家的刺激政策可能在一段时间内维持温和。

印度财政部长西塔拉曼2月1日在议会下院公布2020至2021财年预算案。新预算案关注的内容包括推进基础设施建设、提高农民收入、提升中等收入阶层购买力等。

新预算案公布的一揽子计划中，农业信贷计划下拨15万亿卢比（约合2140亿美元），教育计划拨款9930亿卢比（约合142亿美元），并允许外国直接投资进入教育领域。

印度出口组织联合会主席萨拉夫认为，新预算案重点关注农业领域改革，将对中长期农业发展和增加农产品出口产生积极影响。分析认为，印度政府寄望新的刺激政策能提高投资和消费信心，将经济增速推升至6%至6.5%。

马来西亚央行1月下调基准利率，将隔夜政策利率调降25个基点至2.75%。该国去年5月实施降息，11月下调存款准备金率，此次降息延续了刺激措施。马来西亚央行表示，调整政策利率“是一项先发制人的措施”，目的是在价格稳定的情况下确保经济增长向好的趋势。

土耳其和南非央行也选择继续降息，以刺激本国疲弱的经济。其中，土耳其央行降息75个基点至11.25%，为连续第五次降息。法国兴业银行策略师卡伦表示，土耳其央行宽松步伐可能放缓，未来几个月将温和降息。

南非统计局公布的数据显示，受矿业下滑等因素影响，2019年第三季度南非经济萎缩0.6%。南非央行1月宣布将基准利率下调25个基点至6.25%，以刺激经济增长。南非工会大会表示，此次降息有助于减轻消费者负担，帮助小企业扩张，促进经济发展。

通胀高企酝酿风险

通胀持续高企，是新兴市场国家加大经济刺激力度时面临的普遍风险。

英国《金融时报》报道，飙升的食品价格推动整个新兴市场的通货膨胀率达到近六年最高点，扭转了自全球金融危机结束后在发展中国家占支配地位的通货紧缩趋势。未来几个月，受基数效应推动的燃料价格通胀浪潮可能加剧，从而拉升整体通胀水平。

据凯投国际宏观经济咨询公司提供的一项数据，去年12月，整个新兴市场的通胀率同比跃升至4.6%，相比9月的3.4%明显上涨。这一上涨趋势主要由食品价格飙升推动，食品价格通胀率已跃升至八年来的最高点8.2%。

高盛的通胀加速指标在去年9月落入低点后显著上升。该指标旨在追踪16个新兴市场国家的增长势头和基数效应，可以较好预测同比通胀率未来的变化趋势。高盛等机构表示，新兴市场国家未来的“整体通胀率会进一步上涨”。

根据英国《金融时报》的报道，通胀率高企也许会限制墨西哥、南非、印度、巴西和菲律宾等国进一步放宽货币政策的空间。

增长前景仍存不确定性

据《华尔街日报》报道，大宗商品市场近期接连下挫。原材料价格下跌威胁到智利和巴西等生产国的经济增长，这些国家和其他新兴经济体的货币在2020年伊始已经表现不佳。石油输出国组织（欧佩克）以及包括俄罗斯在内的产油国正在考虑必要时进一步减产，以提振油价。

报道称，新兴市场股市因新浮现的增长担忧而受挫。此外，美元持续反弹，交易员们更青睐那些与美国经济联系更紧密的资产。而美元走强会使美元计价投资对外国买家变得更加昂贵，同时也会增加发展中国家偿还美元债务的成本。

分析师称，最新的市场震荡出现前，投资者数周来一直看好新兴市场，因此容易受到走势反转的影响。据EPFR Global数据显示，截至1月22日，资金已连续13周流入新兴市场股票基金；同期流入新兴市场债券基金的资金也有数十亿美元。与此同时，投机人士曾加大对铜和石油的看涨押注。他们此前将看涨布伦特原油的净仓位推升至2018年10月以来最高水平。

市场出现震荡，而多头处于高仓位，种种因素令交易员心生忧虑。他们担心，一旦市场风向突然转变，波动性可能被放大。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，过去几个月来全球经济状况有所好转但前景更加不确定。她呼吁，全球政策制定者要竭力避免增添新的不确定性，利用财政、货币政策和结构性改革建立更具韧性和包容性的经济，增强社会凝聚力，以应对外部冲击。(记者 闫磊)

(责编：庄红韬、杨曦)