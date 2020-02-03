经济发展的里程碑成就（新论）

经济总量近百万亿元，人均GDP超过1万美元，这是人类经济社会发展的重大进步，也是中国作为一个发展中的新型经济体对世界作出的贡献
国家统计局1月17日对外公布，经初步核算，2019年全年我国国内生产总值（GDP）为近百万亿元，稳居世界第二位；人均GDP首次迈上1万美元的新台阶。这样的历史性飞跃，为全面建设社会主义现代化国家筑牢坚实基础，对中国和全球都具有重大意义。
一是使全球人口收入分布结构发生历史性变化。全球人口分布呈现明显的L型，占比20%的高发展水平国家人口在L的上端，80%的贫穷国家人口在L的底端。2018年人均GDP在1万美元以上的国家人口规模近15亿人。随着总人口达到14亿的中国步入人均1万美元以上国家的行列，这是人类经济社会发展的重大进步，也是中国作为一个发展中的新型经济体对世界作出的贡献。我国人均GDP突破1万美元彻底改变了全球人口收入分布结构，我国开始进入到L型上端，而且L的形状也由陡峭变得比较扁平，这意味着全球人口的贫富分化得到了缓解。
二是为全球作出贡献的能力大幅增强。2019年中国GDP占世界的比重预计将超过16%，中国经济增长对世界经济增长的贡献率预计将达到30%左右，是全球经济增长的动力源和火车头。与此同时，经济总量近百万亿元，人均GDP超过1万美元，将带动我国商品贸易提质增效、服务贸易和数字贸易迅猛发展，我国吸引外资和对外投资将进一步增加，将更有能力推动重大科技创新，为全球科技进步贡献更多力量，将为低迷的全球经济注入动力，更有能力参与全球治理，为构建更加公平、公正、多元化的国际秩序作出更大贡献。
三是建设社会主义现代化国家的根基更加牢固。作为发展中国家，我国一直是世界现代化进程的赶超者和追随者。经济总量不断扩大，人均GDP稳步提升，将进一步发挥我国超大规模市场优势，从而为技术创新注入强大动力。当前，我国不少领域已处于全球技术创新的前沿，有望成为新一轮科技革命的引领者。这不仅将有利于我们顺利开启全面建设社会主义现代化国家新征程，而且将为全球现代化提供新模式、新方案和新选择。
四是经济高质量发展动力更加强劲。我国有着雄厚物质技术基础，拥有超大规模经济体的市场优势和内需潜力，近100万亿元的经济体量，将更有能力解决发展中出现的结构性问题，更有能力在经济增长速度放缓过程中抵御外部风险冲击、应对周期性问题，实现经济更加平稳增长。从其他国家发展历程看，一个国家或地区人均GDP在突破1万美元后，经济发展将更多依靠科技创新推动。在新科技产业革命深入发展和我国创新驱动发展战略的推动下，我国全要素生产率有望保持增速稳定，质量效益型增长态势更加稳固。
从贫穷到富裕的跨越，从落后到引领的转变，记录着中国经济持续健康发展的轨迹，更标注着一个东方大国的现代化之路。世人瞩目的“中国奇迹”更说明，中国的发展道路和制度模式是成功的、有效的，中国经济能够抵御风险挑战而行稳致远，一个文明古国终将把民族复兴的灿烂图景书写在广阔大地上。
（作者单位：中国宏观经济研究院）
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