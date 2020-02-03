人民网>>财经

经济发展的里程碑成就（新论）

郭春丽  陆江源

2020年02月03日09:26  来源：人民网－人民日报
 

　　经济总量近百万亿元，人均GDP超过1万美元，这是人类经济社会发展的重大进步，也是中国作为一个发展中的新型经济体对世界作出的贡献

　　

　　国家统计局1月17日对外公布，经初步核算，2019年全年我国国内生产总值（GDP）为近百万亿元，稳居世界第二位；人均GDP首次迈上1万美元的新台阶。这样的历史性飞跃，为全面建设社会主义现代化国家筑牢坚实基础，对中国和全球都具有重大意义。

　　一是使全球人口收入分布结构发生历史性变化。全球人口分布呈现明显的L型，占比20%的高发展水平国家人口在L的上端，80%的贫穷国家人口在L的底端。2018年人均GDP在1万美元以上的国家人口规模近15亿人。随着总人口达到14亿的中国步入人均1万美元以上国家的行列，这是人类经济社会发展的重大进步，也是中国作为一个发展中的新型经济体对世界作出的贡献。我国人均GDP突破1万美元彻底改变了全球人口收入分布结构，我国开始进入到L型上端，而且L的形状也由陡峭变得比较扁平，这意味着全球人口的贫富分化得到了缓解。

　　二是为全球作出贡献的能力大幅增强。2019年中国GDP占世界的比重预计将超过16%，中国经济增长对世界经济增长的贡献率预计将达到30%左右，是全球经济增长的动力源和火车头。与此同时，经济总量近百万亿元，人均GDP超过1万美元，将带动我国商品贸易提质增效、服务贸易和数字贸易迅猛发展，我国吸引外资和对外投资将进一步增加，将更有能力推动重大科技创新，为全球科技进步贡献更多力量，将为低迷的全球经济注入动力，更有能力参与全球治理，为构建更加公平、公正、多元化的国际秩序作出更大贡献。

　　三是建设社会主义现代化国家的根基更加牢固。作为发展中国家，我国一直是世界现代化进程的赶超者和追随者。经济总量不断扩大，人均GDP稳步提升，将进一步发挥我国超大规模市场优势，从而为技术创新注入强大动力。当前，我国不少领域已处于全球技术创新的前沿，有望成为新一轮科技革命的引领者。这不仅将有利于我们顺利开启全面建设社会主义现代化国家新征程，而且将为全球现代化提供新模式、新方案和新选择。

　　四是经济高质量发展动力更加强劲。我国有着雄厚物质技术基础，拥有超大规模经济体的市场优势和内需潜力，近100万亿元的经济体量，将更有能力解决发展中出现的结构性问题，更有能力在经济增长速度放缓过程中抵御外部风险冲击、应对周期性问题，实现经济更加平稳增长。从其他国家发展历程看，一个国家或地区人均GDP在突破1万美元后，经济发展将更多依靠科技创新推动。在新科技产业革命深入发展和我国创新驱动发展战略的推动下，我国全要素生产率有望保持增速稳定，质量效益型增长态势更加稳固。

　　从贫穷到富裕的跨越，从落后到引领的转变，记录着中国经济持续健康发展的轨迹，更标注着一个东方大国的现代化之路。世人瞩目的“中国奇迹”更说明，中国的发展道路和制度模式是成功的、有效的，中国经济能够抵御风险挑战而行稳致远，一个文明古国终将把民族复兴的灿烂图景书写在广阔大地上。

　　（作者单位：中国宏观经济研究院）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月03日 05 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved