2019年规模以上工业企业利润降3.3% 效益状况结构性改善

人民网北京2月3日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2019年全国规模以上工业企业实现利润总额61995.5亿元，比上年下降3.3%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂环境，全国工业经济战线深入贯彻落实党中央国务院各项决策部署，扎实推进供给侧结构性改革，工业销售实现增长，效益状况结构性改善。但受市场需求不足、工业品价格下降、成本上升等因素影响，工业企业利润有所下降。

朱虹分析，2019年规模以上工业企业利润下降主要受以下因素影响：一是工业产品销售增速回落；二是成本上升挤压利润空间；三是钢铁、石化、汽车等重点行业利润下降拉动作用明显；四是个别行业及企业大幅计提资产减值损失。

朱虹还指出，尽管2019年工业企业利润有所下降，但效益状况呈现结构性改善，主要表现为： 一是高技术制造业和战略性新兴产业利润保持增长；二是私营企业和小型企业利润保持增长；三是利润保持增长的行业较多。

以下为各项分类数据：

2019年，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额16355.5亿元，比上年下降12.0%；股份制企业实现利润总额45283.9亿元，下降2.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额15580.0亿元，下降3.6%；私营企业实现利润总额18181.9亿元，增长2.2%。

2019年，采矿业实现利润总额5275.3亿元，比上年增长1.7%；制造业实现利润总额51903.9亿元，下降5.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4816.3亿元，增长15.4%。

2019年，在41个工业大类行业中，28个行业利润总额比上年增加，13个行业减少。主要行业利润情况如下：电力、热力生产和供应业利润总额比上年增长19.0%，专用设备制造业增长12.9%，电气机械和器材制造业增长10.8%，非金属矿物制品业增长7.5%，农副食品加工业增长3.9%，通用设备制造业增长3.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.1%，石油和天然气开采业增长1.8%，有色金属冶炼和压延加工业增长1.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降42.5%，黑色金属冶炼和压延加工业下降37.6%，化学原料和化学制品制造业下降25.6%，汽车制造业下降15.9%，纺织业下降10.9%，煤炭开采和洗选业下降2.4%。

2019年，规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元，比上年增长3.8%；发生营业成本88.94万亿元，增长4.1%；营业收入利润率为5.86%，比上年降低0.43个百分点。

2019年末，规模以上工业企业资产总计119.14万亿元，比上年末增长5.8%；负债合计67.39万亿元，增长5.4%；所有者权益合计51.75万亿元，增长6.5%；资产负债率为56.6%，比上年末降低0.2个百分点。

2019年末，规模以上工业企业应收票据及应收账款17.40万亿元，比上年末增长4.5%；产成品存货43283.8亿元，增长2.0%。

2019年，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.08元，比上年增加0.18元；每百元营业收入中的费用为8.97元，比上年增加0.27元。

2019年末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为92.4元，比上年末减少2.1元；人均营业收入为141.1万元，比上年末增加10.8万元；产成品存货周转天数为16.9天，与上年末持平；应收票据及应收账款平均回收期为53.7天，比上年末增加2.0天。

2019年12月份，规模以上工业企业实现利润总额5883.9亿元，同比下降6.3%，11月份为同比增长5.4%。

(责编：杨曦、庄红韬)