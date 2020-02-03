中航集团向武汉捐赠1000万元用于疫情防控

人民网北京2月3日电 （记者乔雪峰） 2月3日，中国航空集团有限公司（简称中航集团）通过国务院国资委专用账户，向武汉市捐赠现金1000万元，用于疫情防控工作。

面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，中航集团坚决落实党中央国务院决策部署要求，专项部署，迅速行动，打响疫情防控保卫战。

据介绍，自1月25日以来，中航集团积极统筹调配旗下包括国航北京总部、西南分公司、湖北分公司、天津分公司、国货航及深圳航空、山东航空等力量，全力做好医疗团队和防疫物资的运输工作。截至2月3日，已相继执行特殊飞行运输任务16次，向武汉运送医疗人员1215人，防疫物资近89吨。

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