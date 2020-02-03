献爱心 战疫情一一山西省道路运输协会全力组织保障医疗物资运输

当前，在全国各地防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情关键时期，山西省道路运输协会认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和省民政厅及交通主管部门疫情防控安排部署，积极组织会员企业开展疫情防控各项工作，用实际行动彰显了社会团体心系疫情、勇于奉献、无私无畏、敢于担当的精神风貌，为打赢疫情防控阻击战做出了积极贡献。

元月29日在得知山西省红十字会急需运送300箱药品驰援武汉的信息后，山西省道路运输协会大件运输工委迅速安排会员企业山西太一达物流有限公司组织二台货车和五名驾驶员无偿承担药品运输任务，他们自带方便食品，途中轮换驾驶车辆，连续二天二夜昼夜行驶，安全及时地完成了药品运输任务，受到了两地红十字会的高度赞扬。

元月31曰，在接到山西省朔州市人民政府关于急需车辆前往陕西省青叶生物科技有限公司运输防疫物资(青叶水消毒液、雾化机等)的函件后，又迅速安排会员企业朔州市泽雄工贸有限公司调派一台大货车和三名驾驶员及时出发，克服途中各种困难，经过三天三夜昼夜行驶，安全及时将防疫物资从陕西运送至朔州市，受到了朔州市政府的高度赞扬。

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