献爱心 战疫情一一山西省道路运输协会全力组织保障医疗物资运输

当前，在全国各地防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情关键时期，山西省道路运输协会认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和省民政厅及交通主管部门疫情防控安排部署，积极组织会员企业开展疫情防控各项工作，用实际行动彰显了社会团体心系疫情、勇于奉献、无私无畏、敢于担当的精神风貌，为打赢疫情防控阻击战做出了积极贡献。
元月29日在得知山西省红十字会急需运送300箱药品驰援武汉的信息后，山西省道路运输协会大件运输工委迅速安排会员企业山西太一达物流有限公司组织二台货车和五名驾驶员无偿承担药品运输任务，他们自带方便食品，途中轮换驾驶车辆，连续二天二夜昼夜行驶，安全及时地完成了药品运输任务，受到了两地红十字会的高度赞扬。
元月31曰，在接到山西省朔州市人民政府关于急需车辆前往陕西省青叶生物科技有限公司运输防疫物资(青叶水消毒液、雾化机等)的函件后，又迅速安排会员企业朔州市泽雄工贸有限公司调派一台大货车和三名驾驶员及时出发，克服途中各种困难，经过三天三夜昼夜行驶，安全及时将防疫物资从陕西运送至朔州市，受到了朔州市政府的高度赞扬。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】