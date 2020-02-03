连维良：武汉市和湖北省的生活必需品总量是有保障的

人民网北京2月3日电（记者庄红韬）今天上午，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，请国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委、国家市场监督管理总局负责人介绍疫情防控重点医疗物资和生活物资保障情况，并答记者问。国家发展改革委副主任连维良表示，通过各方面共同努力，从目前情况看，武汉市和湖北省的生活必需品总量是有保障的，价格在阶段性上升后也开始回落，全国其他地区供应也是相对充裕和有保障的。但同时，也暴露出不少不够协调和需要迅速解决的问题。这些问题正在加紧协调解决，有些已有进展，有些也将加快予以解决。

连维良介绍，新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着每一个人的心，党中央、国务院高度重视疫情防控工作，高度重视疫情防控条件下的人民群众生活保障工作。习近平总书记大年初一就主持召开中央政治局常委会进行专题研究，并多次就做好疫情防控和人民群众生活保障作出重要指示，要求坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，要求加强市场供给保障，切实保障湖北省和武汉市各种物资供应，确保人民群众正常基本生活，坚决打赢疫情防控阻击战。李克强总理多次召开中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议，对联防联控工作和各类物资保障作出系统安排，2月1日专门视察了医用物资保障平台。

疫情发生后，特别是1月23日武汉市采取更严格的防控措施以后，物流配送受到影响，人民群众对生活物资保障极为关心，一定程度上也存在担心。一些生活必需品需求阶段性增大，价格一度出现较大幅度上涨。针对这种情况，中央应对肺炎疫情工作领导小组专门设立了多部门组成的生活物资保障组，建立快速联动工作机制，千方百计增加生活必需品供应，协调落实食品、蔬菜、医疗物资等必需品绿色通道，全力以赴做好武汉等重点地区的生活物资供应保障工作。社会各界弘扬一方有难、八方支援精神，各地各有关企业对湖北省武汉市生活物资保障给予了无私的支持。

连维良表示，通过各方面共同努力，从目前情况看，武汉市和湖北省的生活必需品总量是有保障的，价格在阶段性上升后也开始回落，全国其他地区供应也是相对充裕和有保障的。但同时，也暴露出不少不够协调和需要迅速解决的问题。比如，鲜叶菜的供应还存在品种等结构性矛盾；有些生活必需品由于物流影响，补货不及时；外部一些物资因为防疫管控要求，运输转换衔接不到位；保障生活必需品供应的企业复工复产还面临用工、产业链配套等方面的困难，等等。这些问题正在加紧协调解决，有些已有进展，有些也将加快予以解决。

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