连维良：将采取更为有效的措施保障好各类生活必需品的供应

人民网北京2月3日电（记者庄红韬）今天上午，在国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会上，国家发展改革委副主任连维良表示，下一步各部门和各地方将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取更为有效的措施保障好各类生活必需品的供应。

连维良介绍，首先是进一步增加供给。比如，协调山东、江苏、安徽、湖南、广西等蔬菜产地，加强与湖北供需对接，增加新鲜疏菜供应；协调中粮集团、中储粮集团、中盐集团等增加米面油肉盐的供应；协调重点速冻食品生产企业加大供应力度；安排一定数量的中央储备冻猪肉，以备随时投放。

二是在严格落实防控措施的前提下，有序复工复产。推动保障疫情防控、能源供应、交通物流、城市运行、医用物资和生活必需品，及其他涉及国计民生的企业复工复产，推动重大项目、重大工程和具备条件的行业企业尽快复工复产。

三是畅通运输物流通道。为了保障各类支援湖北的物资顺利进入，并有效减少交叉感染风险，交通运输部门利用5个既有的物流园区，建立进鄂应急物资道路运输中转服务站，实现运输车辆快卸快返。加强省内运输绿色通道建设，提高衔接效率，加快物资分拨，打通末端梗阻。对运输医疗物资、生活必需品，优先保障运力，对相关车辆“不停车、不检查、不收费”，优先通行。

四是加大要素保障。帮助协调解决复工复产企业在用工、能源供应、融资、产业链配套等方面的难题。加强对湖北省煤电油气运调度，帮助协调解决资源和调运问题，确保安全稳定供应。

五是加强监测调度。每天早晚两次摸底各地生活物资供应情况，加强对湖北等重点地区蔬菜、食品等日常消费的市场监测，随时协调解决影响供应的问题。

六是加大储备力度。做好北方大城市冬春蔬菜储备投放工作。落实和完善政府临时储备制度，宁可备而不用，宁可多备少用，最大限度把各类生活必需品保障好。

连维良表示，生活物资保障关系到人民群众的基本生活，对有力有序防控疫情具有重要意义。国家发展改革委、商务部牵头的生活物资保障组，将会同各相关部门和各地方，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，扎实做好生活物资保障的各项工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

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