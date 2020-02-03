工信部会同有关方面采取四项措施切实保障医疗物资供给

人民网北京2月3日电（记者庄红韬）今天上午，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，请国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委、国家市场监督管理总局负责人介绍疫情防控重点医疗物资和生活物资保障情况，并答记者问。工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙表示，新型冠状病毒感染的肺炎疫情疫情发生后，在中央应对疫情工作领导小组的领导下，成立了国务院应对疫情联防联控机制医疗物资保障组，工业和信息化部作为牵头单位，主要负责重点医疗物资的生产保障，统筹调度急需物资。在恰逢春节，医疗物资生产企业和物流系统大多放假，处于停产或半停产状态，复工复产十分困难的情况下，工业和信息化部会同有关方面采取了四项措施切实保障医疗物资供给。

田玉龙介绍，新型冠状病毒感染的肺炎疫情疫情发生后，党中央、国务院高度重视，习近平总书记亲自指挥，对防控工作作出了一系列重要部署，要求把防控工作作为当前最主要的工作来抓。全国各省市、各行业和领域紧急动员起来，迅速落实防控部署，全面启动医疗物资应急保障工作，重点支持武汉和湖北省的急需。在中央应对疫情工作领导小组的领导下，成立了国务院应对疫情联防联控机制医疗物资保障组，工业和信息化部作为牵头单位，主要负责医用防护服、医用护目镜和眼罩、医用口罩、消杀用品、负压救护车、红外体温计等重点医疗物资的生产保障，统筹调度急需物资。保障组各成员单位大力协同，各负其责，全国各省市工信系统上下联动，共同担起以武汉和湖北为重点的医疗保障任务。

在这10多天的应急物资保障工作中，恰逢春节，医疗物资生产企业和物流系统大多放假，处于停产或半停产状态，复工复产十分困难。工业和信息化部会同有关方面采取了四项措施切实保障医疗物资供给。

第一，动员企业加快复工复产达产扩产。1月21日起，我部连续下发七次明传电报，对各省市疫情防控物资供应保障工作作出具体部署，督促动员医疗物资生产企业尽快复工复产，加强对重点医疗物资的统一管理、统一调配。

第二，派驻企业特派员加强督产协调。落实国务院要求，向医用防护服等重点医疗物资企业派驻30名司局级同志带队的特派员工作组，会同地方工信系统、药监系统，全力帮助企业协调解决原材料、物流运输等问题，快速增加有效供给。

第三，建设国家重点医疗物资保障调度平台。按照中央加强医疗物资统筹协调的指示精神，我们建设了该平台，主要用于收集、统计、分析、监控、调度各类物资的产能、产量、库存以及运输等情况，用信息化手段提升医疗物资的保障有效性和时效性。

第四，积极开辟国际物资采购渠道。为弥补国内紧缺物资产能的缺口，在有关部门的大力支持下，我们组织了国际专项采购，还有很多企业通过国际采购和捐赠等多种形式，从多个国家采购了大量的紧缺医疗物资。同时，我部会同卫健委、药监局等部门，加快国外标准和中国标准的衔接和互认工作，使符合欧盟、日本、美国等标准的出口产品能够在中国的一些领域中可以使用。

2月1日，李克强总理到工业和信息化部视察指导工作，对当前和今后一段时期的重点医疗物资保障工作提出了明确要求。他强调，当前是疫情防控的关键期，保障武汉和湖北的重点医疗物资供应仍然是首要任务，要继续统筹协调科学布局，安排好紧缺物资的生产供应，各相关企业要开足马力、争分夺秒、保质保量完成保障供应。

田玉龙表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控工作机制的部署下，工业和信息化部将会同成员单位和各省市，有力组织重点物资生产保障，积极动员全社会的力量尽快复工达产扩产，提高产能。我们相信，一定能够圆满完成医疗物资保障任务，一定能够打赢疫情防控的阻击战，一定能守护好人民群众的生命安全和身体健康。

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