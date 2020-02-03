工信部：湖北物资告急已得到缓解 目前属于“紧平衡”状态

人民网北京2月3日电（记者庄红韬）今天上午，在国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会上，工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙表示，湖北物资告急的问题，总体来看情况已经得到缓解，目前属于“紧平衡”的状态。物资供应正在复工复产，还需要一点时间的。

针对有记者提出湖北不断出现物资告急的问题，田玉龙表示，总体来看，这种情况已经得到了大大缓解，目前属于“紧平衡”的状态。物资供应正在复工复产，还需要一点时间的。

他介绍，截至2月2日24时，总共协调国内生产企业，累计向湖北发送了医用防护服15.45万件，运抵13.12万件，N95口罩发货13.36万件。全自动红外监测仪已经发货82台，运抵62台。

田玉龙说，要强调的是，湖北产能恢复得也非常快。特别是在医用防护服、护目镜等医疗物资上，湖北的产能已经上来了。因为湖北是我们国家医用物资的重要生产基地，所以湖北的产能恢复，大大缓解了前线的医用物资紧缺问题。当然，现在医用防护服、N95口罩，目前仍然处于“紧平衡”的状态。按照国务院的部署，湖北省外和省内紧密对接，精确对接。

关于检测试剂的问题，田玉龙表示，核酸检测试剂是一种很成熟的传染病检测手段，目前是卫生系统和医院直接从企业采购，这个试剂盒理论上讲应该是没有保供的问题。因为前期的时间问题、复产的问题，出现了一些小的困难。但目前来看，产能已经恢复。到2月1日，日产量已经达到了77.3万人份，相当于疑似患病者的40倍。从总的供应来看，已经基本满足要求了。当然，产能还没有完全恢复，只达到了百分之六七十，后续的工作主要还是恢复产能。

关于口罩，国家总体产能是每天2000多万只，这个产能也是全球最大的。至于N95口罩和医用外科口罩，从总体来看，产能还需要一定时间恢复。

国家发展改革委副主任连维良介绍，解决口罩紧缺的问题，要从两个方面做工作：首先是增加供应。同时，还要科学使用、合理使用。在增加供应方面，我们现在正在全力以赴、日夜兼程增产扩能，已经取得了重要进展。以大家最关注的医用N95口罩为例，现在各方面汇总的需求很大，很多都是按照底线思维的思路，宽备窄用。但即使如此，到昨天晚上我们已经按1倍以上的规模组织了产能，准备了原料，并且启动了增产增供。不少企业担心将来会不会产能过剩，我们明确告诉他们，疫情过后富余的产量，政府将进行收储。只要符合标准，企业可以开足马力组织生产。在使用方面，科学使用、合理使用也至关重要，也就是说要按需使用，按功能使用，避免过度使用，特别是一般的防护，不要挤占宝贵的医用资源。这方面，我们特别希望各新闻媒体，能够根据专家的意见加强引导，只要大家共同努力，这方面的问题可以很快得到解决。

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