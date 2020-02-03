商务部:四方面举措保障生活必需品市场供应

人民网北京2月3日电 （孙阳）今天上午，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，请国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委、国家市场监督管理总局负责人介绍疫情防控重点医疗物资和生活物资保障情况，并答记者问。商务部副部长王炳南表示，从商务部监测的数据来看，目前全国生活必需品市场供应总体是充足的，价格是稳定的。商务部已经部署了进一步强化生活必需品市场供应保障工作的方案，对相应的工作进行了再动员、再部署，进一步压实属地责任，推动菜篮子市场负责制，切实保障市场供应。

王炳南介绍说，商务部主要从四个方面开展工作：

一是组织动员复工开业。指导各地全面动员中小商贸企业尽快开门营业，统筹人员上岗，落实经营场所通风、消毒、人员疏导等内部防控措施，增加购物、餐饮等基本生活服务供给。各地面对疫情发展，要及时充分评估、分级管控，不得随意叫停、关闭菜市场等经营场所，要切实保障生活物资日常供应。

二是强化联保联控。加强湖北和周边9省区市联保联控协作机制，进一步调动各方面力量保障湖北特别是武汉生活物资供应。商务部将派一个专门的工作组到武汉，针对当地市场供应出现的新情况、新问题，进行现场协调指导。

三是做好对接调运工作。商务部已经明确了一批重点保供企业，建立百家大型流通企业保供机制。到2月1日，全国50家大型农产品批发市场可以对外调出的蔬菜等能力还是比较大的。一旦地方提出需求，商务部将立即组织对接，尽快调运解决。对局部地区还存在的物流不畅问题，国务院已经明确，各地未经批准，不得阻断生活必需品运输通道。

四是加强监测引导。进一步摸清蔬菜等重点生活必需品货源底数，及时发现、处置生活必需品脱销断档等异常情况。发布市场供应和保供稳价信息，加强引导、稳定预期，增强消费信心。

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