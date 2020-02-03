七部门：有序恢复交通运输服务 保障重点人群出行顺畅

人民网北京2月3日电 （记者乔雪峰） 2月3日，交通运输部、国家发展改革委、国家卫生健康委、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局和国家铁路集团联合印发通知，贯彻落实《中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于做好春节后错峰返程加强疫情防控工作的通知》要求，从八大方面部署了18项细化实化举措，统筹做好春节后错峰返程疫情防控和交通运输保障工作。

通知指出，春运返程高峰在即，新型冠状病毒感染肺炎疫情形势复杂严峻，交通运输行业面临的疫情防控和保通保畅保运工作任务更加繁重，有序做好返程人员运输组织工作对恢复生产生活正常秩序、保障经济社会正常运转以及做好全社会疫情防控工作均具有十分重要的意义。地方各有关单位要牢记人民利益高于一切，在地方党委、政府及疫情防控领导机构的领导下，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，按照“一断三不断”总体要求，坚持“防运并举、分类指导，突出重点、周密部署”的原则，有力有序有效做好春节后错峰返程疫情防控和交通运输保障各项工作。

确保人员装备以最佳状态投入错峰返程保障

通知要求，要确保以最佳状态投入交通运输服务，做好客流预测，保障装备精良，强化人员培训和防疫保障。各地交通运输部门(含铁路、民航、邮政部门)要及时掌握地方政府关于复工、开学等时间安排，科学组织春节后返程运输工作。要督促交通运输经营者做好交通运输工具的检测维护，保证运力充足，严防交通运输工具带病投入运营。要落实对交通运输经营者和一线从业人员防疫物资的保障。

严防疫情通过交通工具传播

通知指出，各地交通运输部门要严格落实客运场站设施消毒、通风及人员防护措施，严格规范和加强乘客测温工作，严格控制交通运输工具客座率，认真做好乘客信息登记，加强途中及事后疫情防控。

各地交通运输部门要指导交通运输经营者统筹运力安排，合理优化运营班次，加强售票管理，为乘客隔位、分散就座以及在交通运输工具内设置途中留观区域创造条件。具备条件的，应在售票、值机等环节安排乘客在交通运输工具内分散就坐。旅客列车、三类以上客运班线客车和客运包车、客运船舶、飞机等交通运输工具应在车厢(客舱)后部预留必要区域或座位，供途中留观使用。

通知要求，要坚持积极稳妥，保障全国交通运输网络通行顺畅。各地交通运输部门要保障公路网通行顺畅，做好重点地区管控，不得未经批准擅自采取封闭高速公路、阻断国省干线公路、硬隔离农村公路等措施。坚决禁止因防疫检测等任何原因占用应急车道，确保应急运输车辆快速通行。

有序恢复交通运输服务

对湖北省以外的其他地区，在坚持做好疫情防控工作的前提下，应结合复工开学时间安排，有序逐渐恢复已暂停运营的交通运输服务;不得禁止其他地区交通运输工具通行。城市、城际公交暂停运营期间，要为医生、公共服务人员、老弱病残幼等各类重点人员提供必要的出行保障。渤海湾、琼州海峡等重点水域客运航线，要密切结合区域客运返程变化情况，进一步优化航班和运输组织协调，确保重点水域水路客运通道通畅，不得随意限制春节后返程乘客乘坐客船出行。

保障务工人员等重点人群出行顺畅

通知强调，要加强务工人员、学生等重点人员运输保障。各地市、县级交通运输部门要会同教育、工业和信息化、人力资源社会保障、农业农村、卫生健康等部门和乡镇政府，建立联动机制，摸清务工人员、学生等群体集中返程出行需求。各省级交通运输部门要做好与目的地省级交通运输部门的沟通衔接，切实保证农民工、学生等群体出行顺畅。要开展定制化运营，指导运输企业优化运力结构和运输组织方案。

通知指出，要加强预期管理，加强正面典型宣传，营造春节后错峰返程良好氛围。要坚持全面统筹，强化应急运输体系的建设、运行、调度、指挥，确保应急物资运输“三不一优先”，切实保障疫情防控应急运输畅通高效。要全面压实责任，做到守土有责、守土担责、守土尽责，汇聚疫情防控和运输保障合力。

通知还明确了客运场站及交通运输工具卫生防护指南。

(责编：乔雪峰、吕骞)