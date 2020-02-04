去年规上工业实现利润超六万亿

本报北京2月3日电 （记者陆娅楠）国家统计局3日公布，2019年全国规模以上工业企业实现利润总额61995.5亿元，比上年下降3.3%（按可比口径计算）。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，2019年规模以上工业企业利润受多重因素影响有所下降。一是工业产品销售增速回落。2019年，规模以上工业企业营业收入增长3.8%，增速比上年回落4.8个百分点。二是成本上升挤压利润空间。2019年，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.08元，比上年增加0.18元，主要是原材料、用工成本上升。三是钢铁、石化、汽车等重点行业利润下降拉动作用明显。2019年，钢铁、化工、汽车、石油加工行业利润比上年分别下降37.6%、25.6%、15.9%和42.5%，合计影响规模以上工业企业利润增速比上年下降7.4个百分点。四是个别行业及企业大幅计提资产减值损失。经测算，个别行业及企业2019年大幅计提资产减值损失，影响规模以上工业企业利润增速比上年下降1.2个百分点。

尽管2019年工业企业利润有所下降，但效益状况呈现结构性改善。

一是高技术制造业和战略性新兴产业利润保持增长。2019年，高技术制造业和战略性新兴产业利润比上年分别增长4.8%和3.0%，明显好于规模以上工业平均水平；高技术制造业和战略性新兴产业利润占全部规模以上工业利润比重比上年分别提高1.2和1.6个百分点。

二是私营企业和小型企业利润保持增长。近年来，国家出台了减税降费、简政放权、创新支持、金融扶持等一系列促进民营企业小微企业发展的政策措施，为民营小微企业发展创造了良好环境。2019年，私营企业和小型企业利润比上年分别增长2.2%和5.0%，呈现稳定增长态势。

三是利润保持增长的行业较多。2019年，在41个工业大类行业中，28个行业利润比上年增加，占比超过六成。其中9个行业利润增速超过两位数，电力热力生产和供应业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业、酒饮料和精制茶制造业利润比上年分别增长19.0%、10.8%、12.9%和10.2%。这四个行业合计拉动规模以上工业企业利润比上年增长2.3个百分点。此外，建材、医药制造、食品制造等行业利润增速也在5%—10%之间。

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 11 版）

(责编：曹昆)