对借疫情发财的“黑心商家” 绝不手软

据报道，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控进入关键时期，各地都在不断加强防控防治力度。如杭州市公安局3日发布通告，在疫情防控期间对构成犯罪的九种行为一律追究刑事责任，包括以防治物资为名诈骗、哄抬物价牟取暴利、生产销售伪劣防护用品等。网民表示，对于借疫情防控之机“发黑心财”的行为要绝不手软，希望各地继续加大价格执法力度，严肃查处扰乱市场秩序的违法行为，坚决打赢疫情防控阻击战。
疫情肆虐，口罩、护目镜、防护服等防控物资成为急需，各地正在全力加大生产，但物资紧缺的消息仍不时见诸报端。网民认为，疫情当前，不法商家哄抬物价、制假售价之危害毋庸赘言。网民“二旦”称，假口罩和过期口罩都起不到防护作用，兜售这样的口罩无异于害人，设想一下，当这些假口罩被老百姓用于防疫，会让他们置身险境。
网民认为，对于此类不法商家，必须严厉打击，决不能手软。
“在商言商，春节假期，在合理范围内追求利益最大化也可以理解，但不法商家依旧昧着良心，赚取不义之财，毫无社会担当和责任，着实让人心寒。”网民“宋臻”说，疫情的发展已经不容任何人、任何企业置身事外，我们期望看到企业不论大小，都扛起自己力所能及的担当。对那些发国难财的不法企业商家、想趁机“捞一把”的人，市场监管部门应快刀斩乱麻，依法严厉查处，绝不姑息。媒体也应加大曝光力度，让这些黑心商家无处遁形。
“当前，防控疫情是最重要的工作，我们要做的是心往一处想，劲往一处使。不要拖后腿，不要使绊子，也不要节外生枝，更不要将‘手榴弹’往后扔。最大程度凝心聚力，我们才能打赢疫情防控这场硬仗。”网民“苏秦”说。（记者 廖冰清 整理）
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