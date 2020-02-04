原标题：工业运行稳中承压 效益结构改善

国家统计局2月3日公布数据显示，2019年全国规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元，比上年增长3.8%；利润总额达到61995.5亿元，比上年下降3.3%。在41个工业大类行业中，28个行业利润总额比上年增加，高技术制造业和战略性新兴产业利润比上年分别增长4.8%和3.0%，明显好于规模以上工业平均水平。

作为经济发展的基本盘，我国工业尤其是制造业发展总体平稳且稳中有进。专家指出，虽然2019年规模以上工业企业利润有所下降，但工业销售总体实现增长，效益状况显现结构性改善。2020年工业企业仍面临一定的挑战和压力，但减税降费、金融支持、转型升级等有利因素将不断积累，为支撑工业经济平稳发展提供更多动力，预计全年工业企业利润前低后高。

九行业利润增速超过两位数

数据显示，2019年全国规模以上工业企业实现利润总额61995.5亿元，比上年下降3.3%。其中，采矿业实现利润总额5275.3亿元，比上年增长1.7%；制造业实现利润总额51903.9亿元，下降5.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4816.3亿元，增长15.4%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹认为，2019年工业企业利润有所下降是受市场需求不足、工业品价格下降、成本上升等因素影响。

朱虹指出，2019年，规模以上工业企业营业收入增长3.8%，增速比上年回落4.8个百分点。规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.08元，比上年增加0.18元，主要是原材料、用工成本上升。钢铁、化工、汽车、石油加工行业利润比上年分别下降37.6%、25.6%、15.9%和42.5%，合计影响规模以上工业企业利润增速比上年下降7.4个百分点。此外，个别行业及企业2019年大幅计提资产减值损失，影响工业企业利润增速下降1.2个百分点。

尽管2019年工业企业利润有所下降，但是利润保持增长的行业仍然较多。2019年，在41个工业大类行业中，28个行业利润比上年增加，占比超过六成。其中，九个行业利润增速超过两位数，电力热力生产和供应业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业、酒饮料和精制茶制造业利润分别比上年增长19.0%、10.8%、12.9%和10.2%，四个行业合计拉动规模以上工业企业利润比上年增长2.3个百分点。此外，建材、医药制造、食品制造等行业利润增速也在5%至10%之间。

工业企业效益结构改善明显

值得一提的是，工业企业效益状况结构性改善明显。

高技术制造业和战略性新兴产业利润保持增长。朱虹表示，2019年，高技术制造业和战略性新兴产业利润比上年分别增长4.8%和3.0%，明显好于规模以上工业平均水平；高技术制造业和战略性新兴产业利润占全部规模以上工业企业利润比重，比上年分别提高1.2和1.6个百分点。

“在基数和需求的双重作用下，2019年行业盈利增速分化明显，高技术制造业总体稳健。”中信证券首席固收分析师明明说。

此外，2019年，私营企业和小型企业利润比上年分别增长2.2%和5.0%，呈现稳定增长态势。“近年来，国家出台了减税降费、简政放权、创新支持、金融扶持等一系列促进民营企业、小微企业发展的政策措施，为民营小微企业发展创造了良好环境。”朱虹说。

万博新经济研究院副院长刘哲对《经济参考报》记者指出，2019年，工业企业结构有所优化，附加值高的技术密集型工业企业占比进一步提升。受益于减税降费政策及营商环境优化，民营企业的现金流、利润和预期呈现逐步恢复的态势。

2020年工业企业利润料前低后高

专家指出，受疫情影响，2020年一季度工业企业发展将面临阶段性影响，但我国工业恢复能力较强，加上更多积极因素的释放，全年工业经济平稳发展仍有较强动力。

作为先行指标的制造业PMI释放积极信号。1月31日官方发布的1月制造业PMI为50，连续三个月处于荣枯线上。2月3日发布的主要反映中小企业状况的1月财新制造业PMI达到51.3。

刘哲认为，受疫情影响，2020年一季度工业企业将面临一定挑战。大多数工业企业复工延迟、产能利用率下降，可能会面临固定成本和员工成本占比短期迅速上升的压力，尤其是中小企业现金流恐短期承压。总体来看，疫情对工业必需品的影响较小，对于可选消费品的影响较大，预计一季度电力、热力生产和供应等保障性工业增速将保持相对稳定，非疫情防护必需品行业增速将有所下降。

不过她也指出，考虑到随着疫情影响逐步减弱，相较于服务业，工业企业的恢复能力更强、所需要的恢复期更短，预计全年工业企业利润将呈现前低后高的走势。

厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，稳定工业发展尤其是制造业发展是2020年我国经济工作重点关注领域。尽管当前面临一定的挑战，但巨大的市场潜力、良好的创新氛围、相对完整的产业链条、日渐改善的营商环境等，将为我国产业结构转型、制造业优化升级提供有力支撑。

工信部部长苗圩在1月20日召开的国新办发布会上表示，展望2020年，工业发展面临不少困难和风险挑战，工业稳增长的压力依然很大，但支撑工业经济平稳发展的有力因素依然很多。

他指出，深化改革开放、充足的政策空间将进一步增强工业经济发展的韧性。大规模的减税降费，缓解企业融资难、融资贵等政策的效益还在逐步显现。此外，创新发展转型升级将增添新动力。制造业的数字化、网络化、智能化水平在不断提升，互联网、大数据、人工智能加快与实体经济的深度融合，新兴产业的快速发展、传统产业的改造提升，将不断释放强大的发展动力。(记者 班娟娟)

(责编：庄红韬、杨曦)