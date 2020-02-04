人民币中间价调贬373点 不改长期双向震荡走势

中国外汇交易中心的数据显示，3日人民币对美元汇率中间价报6.9249，较前一交易日下调373个基点。在岸市场上，人民币对美元即期汇率以6.9000开盘后，跌破多个关口，最终收报7.0257，贬值957点。
春节长假期间受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元出现较大跌幅，一度跌破7.0关口，最大跌幅超过1%。因此首个交易日人民币对美元中间价出现较大跌幅符合预期。
国家外管局国际收支司原司长、武汉大学经济学博导管涛表示，当前人民币汇率已处于均衡合理水平附近，疫情造成的市场情绪波动和经济基本面变化将会加大汇市震荡。“预计疫情对人民币汇率的冲击将是临时性的，随着疫情发酵及其对经济的影响进一步显现，人民币汇率将阶段性承压。但随着疫情平复，人民币汇率将重回双向震荡走势。”管涛表示。
苏宁金融研究院高级研究员陶金认为，长期来看，人民币汇率主要受国内经济增长情况和外贸环境影响。疫情等因素的短期冲击将逐渐消减，经济大概率在二季度企稳。更为重要的是，我国中长期外贸环境料将有所改善，春节前几个月的进出口数据也出现明显反弹。另外，资本市场等领域的对外开放将进一步深化，外资进入的空间仍然较大，这为人民币长期走势起到支撑作用。(记者 向家莹)
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