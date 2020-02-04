原标题：商务部发文 进一步便利技术进出口

2月3日，商务部印发《关于疫情防控期间进一步便利技术进出口有关工作的通知》，要求各地商务主管部门坚决落实疫情防控各项要求，将服务企业、帮扶企业摆在技术进出口工作优先位置，切实支持企业开展正常生产经营活动，帮助企业渡过难关。

《通知》提出，积极推进无纸化流程，最大限度推行“不见面”服务。各有关单位要加强对技术应用新功能的宣传和普及工作，指导一线办事人员切实做好技术进出口合同登记管理和服务。尽量采取在线方式受理合同登记申请，对于因合同文本过厚造成在线上传不便等实际情况，可酌情采取上传合同文本关键信息页电子文本进行变通处理，待疫情结束后对完整合同进行补充审核。鼓励为技术进出口经营者提供合同登记证书寄送服务。(记者 王文博)

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