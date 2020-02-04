压实责任，确保防控有力有序有效（坚定信心 同舟共济）

本报北京2月3日电 疫情当前，各地各部门坚决压实责任，推动防控力量下沉，进一步做好疫情防控。

国家邮政局近日下发《疫情防控期间营业网点操作规范（建议版）》，要求各快递企业按照地方卫生健康等部门要求，切实做好疫情防控期间营业网点的寄递工作。规范要求，人员上岗前，要准确测量体温，体温正常方可上岗，同时正确佩戴医用口罩，各类用品用具与营业场所要消毒。客户进入营业网点要通过体温测试。要严格执行收寄验视制度。投交邮件快件尽可能投送至智能快件箱，避免感染风险。

记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：自2月1日起，购票人须提供每一名乘车旅客本人使用的手机号码，方可购票。未成年人、老年人等重点旅客以及无手机的旅客，可提供监护人或能及时联系的亲友手机号码；港澳台旅客、外籍旅客可提供电子邮箱。铁路部门将依法保护旅客个人信息安全，在必要时对手机号码的真实性进行核验，核验不通过的将影响其继续购票。

江西坚持“全省一盘棋”，外防输入、内防扩散、严防输出，探索形成联防联控与群防群控、群防群治相结合的严密防线。按照患者、专家、资源、救治“四集中”原则，加强力量统筹，完善诊疗方案，全力以赴做好患者救治工作。在省级层面统一调度、调配医疗物资，优先保障重点医院、一线医护人员、一线公安民警、基层党员等，省财政还为全省一线的1.5万名医护人员和援鄂医疗队员免费投保。全省还建立米、面、油、菜、肉等9类生活必需品的生产量、储备量、需求量清单，南昌铁路局和省市场监督、公安、交通等部门通力合作，加强物资调度、保障，严打囤积居奇、哄抬价格、假冒伪劣等非法行为。

疫情发生后，湖南省除紧急调遣两批医疗队284名医护人员外，还尽全省之力，向湖北伸出援手。1月28日，圣湘生物最新研制的检测试剂盒，刚刚拿到医疗器械注册证书，就捐赠武汉。公司捐赠的疫情防控应急物资，价值1000余万元人民币。在武汉火神山、雷神山医院建设中，湖南工程机械企业大显身手。1月24日，三一重工工程机械设备紧急驰援武汉两大医院建设，投入到24小时不间断施工当中。中联重科紧急调配近80台工程机械设备，不仅调集多位经验丰富的服务工程师24小时值班，还派出专业机手等人员组成紧急应援队。

随着春节假期即将结束，北京将以“降低客流密度、加快客流疏散”为目标，采取“灵活调度、站外限流、增派运力、加强疏导”等综合措施，确保公共交通车厢内乘客数量适中，防止出现疫情扩散。北京在扎实做好公共交通清洁消毒、通风换气等防控措施的基础上，进一步科学优化运力调度和客流组织。控制进站速度，降低排队人群密集度，引导乘客分散入口进站。

日前，内蒙古自治区人社厅印发通知，明确要求加大对参与疫情防控等相关工作人员的激励力度。通知要求，对于在疫情防控中做出贡献的事业单位工作人员和集体特别是奋战在疫情防控一线、贡献突出的事业单位工作人员和集体，可根据有关规定开展及时奖励。对于在疫情防控中不服从指挥、调遣或者消极对抗的事业单位工作人员，可根据有关规定，给予警告、记过、降低岗位等级或者撤职处分，情节严重的给予开除处分。

（综合本报记者郑少忠、李心萍、陆娅楠、杜若原、何勇、孙超、贺勇、张枨报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 04 版）

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