强健我国产业发展的“筋骨”（有的话矢）

产业链是由基于技术相关性和生产相关性的众多企业所组成的网络，其规模及跨行业、跨产品的复杂性体现着经济规模、分工深度和协作水平。因此，我们可以把产业链看作产业发展的“筋”。在产业链的复杂网络中，还存在着一些关键节点，它们构成产业基础，决定着整个产业链乃至整个工业体系的自主性、完备性和发展质量，可以看作产业发展的“骨”。新中国成立70多年来，我国经济发展取得巨大成就，已成为世界第二大经济体和制造业第一大国。但我国产业发展的“筋骨”还不够强健，一些产业基础薄弱、协同性不强、产业链附加值低等短板比较明显，严重制约我国经济高质量发展。强健我国产业发展的“筋骨”，必须打造坚实的产业基础，激励和引导我国产业发展向全球产业链、价值链高端攀升，实现产业基础高级化和产业链现代化。

发挥社会主义集中力量办大事的制度优势。关键行业、产品和技术对提升产业链发展水平乃至整个国民经济发展水平起着极为重要的作用。这些行业、产品和技术的价值，不应局限在有限范围内进行短期成本—收益计算，而应着眼于培育长期竞争优势，在更大范围、更长期限内对其进行成本—收益分析。同时，由于这些行业、产品和技术具有投资金额大、风险高、回收周期长、外部性较强等特征，一般企业没有能力也没有意愿参与其中。应构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，建立“产、学、研”多主体协同参与研发的体制机制，集中科研力量和资源，对这些关键行业、产品和技术进行重点科研攻关，夯实我国产业发展基础。

发挥我国产业门类齐全和市场规模巨大的优势。我国是世界上唯一拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家，也是世界上规模最大的市场之一。这有助于企业降低研发和生产成本，实现新技术向现实生产力转化。应加快完善社会主义市场经济体制，坚决破除各种形式的地方保护主义和市场壁垒，维护全国统一大市场；充分发挥产业门类齐全优势，打造共性技术研发平台，提高产业与产业之间、产业内各企业之间的科技研发协作水平，充分发挥科技研发的协同效应，增强产业链发展的韧性和活力；建立健全科技创新成果转化应用体制机制，打通科技成果转化过程中的“肠梗阻”，促进科技创新成果向现实生产力转化，激发企业创新创造活力。

抓住新一轮科技革命和产业变革机遇。人类经济发展史表明，科技创新会使一些产业在市场竞争中遭到淘汰，而另一些产业则会逐渐兴起成为新的支柱产业，并重塑全球产业链、价值链、供应链。这一重塑过程正是后发国家实现赶超的有利时机。我们应抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，坚持政府引导和市场机制相结合、自主研发和开放合作相促进，大力实施创新驱动发展战略，推动互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济深度融合，先进制造业与现代服务业融合发展，促进我国产业基础高级化和产业链现代化。

（作者单位：中国社会科学院经济研究所）

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)