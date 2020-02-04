“金融30条”支持疫情防控（锐财经）

加大对疫情防控相关领域的信贷支持力度、提高疫情期间金融服务的效率、建立银行账户防疫“绿色通道”、便利防疫物资进口……2月1日，中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合出台《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，共30条措施。相关人士指出，通知针对性地强调加大货币信贷支持力度、保持流动性合理充裕以及强化对重点医用物品和生活物资生产企业的金融支持等方面，将为打赢疫情防控阻击战、经济稳定发展提供有力支持。

投放1.2万亿元确保流动性

当前，疫情防控正处于关键阶段。通知强调，进一步强化金融对疫情防控工作的支持，保持流动性合理充裕，加大货币信贷支持力度。

中国人民银行副行长潘功胜介绍，中国人民银行将提供充足的流动性，加大逆周期调节强度，保持金融市场流动性合理充裕，维护货币市场利率平稳运行。特别是考虑到疫情特殊时期和延期开市的双重影响，人民银行将通过公开市场操作、常备借贷便利、再贷款、再贴现等多种货币政策工具向市场提供流动性。

2月3日，为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行，中国人民银行开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应，银行体系整体流动性比去年同期多9000亿元。

信贷支持方面，潘功胜指出，在疫情防控期间，人民银行将向主要全国性银行和湖北等重点省（市、区）的部分地方法人银行提供总计3000亿元低成本专项再贷款资金，要求获得再贷款资金的银行向应对疫情的重要医用、生活物资生产企业提供优惠利率的信贷支持。

具体来看，人民银行已会同发展改革委、工业和信息化部对生产、运输和销售应对疫情使用的医用防护服、医用口罩、医用护目镜、新型冠状病毒检测试剂盒、负压救护车、消毒机、84消毒液、红外测温仪和相关药品等重要医用物资，以及重要生活物资的骨干企业实行名单制管理，确保专项再贷款资金使用到应对疫情最需要的地方。

灵活调整个人信贷还款安排

“疫情爆发以来，受疫情影响较大的行业企业和居民一直是金融系统的重点服务对象，下一步还将进一步加强相关金融服务。”潘功胜说。

针对行业企业，通知提出，对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业，以及有发展前景但受疫情影响暂遇困难的企业，特别是小微企业，不得盲目抽贷、断贷、压贷。对受疫情影响严重的企业到期还款困难的，可予以展期或续贷。通过适当下调贷款利率、增加信用贷款和中长期贷款等方式，支持相关企业战胜疫情灾害影响。

此外，通知明确，对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，金融机构要在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限，疫情期间因不便还款发生逾期的，不纳入征信失信记录。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军对本报记者分析，围绕疫情防控，五部门此次出台的金融支持措施很及时、必要，也很有针对性，充分考虑到了受疫情影响较大的地区、行业、企业和居民的金融服务需求。不盲目抽贷、展期或续贷、延后还款期限等措施符合当前疫情防控的实际需要，有助于稳定市场预期，提升信心，为疫情防控提供更好的货币金融环境。

便利防疫物资进口和用汇需求

针对部分疫情防控相关物资需要进口等情况，通知提出，建立“绿色通道”，切实提高外汇及跨境人民币业务办理效率。

潘功胜介绍，近些天，国家外汇管理局指导湖北等地外汇分支局迅速行动，要求银行特事特办，春节期间全国已完成多笔防疫物资进口的购汇及对外付汇业务。“下一步，我们将继续采取措施，便利防疫物资进口和用汇需求。”

通知还强调，保障金融基础设施安全，维护金融市场平稳有序运行。金融市场基础设施要从工作机制、人员配备、办公场所、系统运维、技术支持等方面提升服务保障能力，确保发行、交易、清算、结算等业务正常运转；对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券建立注册发行“绿色通道”；上市公司受疫情影响，难以按期披露业绩预告或业绩快报的，可向证券交易所申请延期办理……

赵锡军认为，一系列针对性措施，既有助于打赢疫情防控阻击战，也为降低疫情对金融市场及整个经济的影响提供支撑。总体来看，随着防控能力的进一步增强、恢复生产措施的加快落实，相关影响应该是可控的。

央行表示，疫情对中国经济的影响是暂时的，中国经济长期向好、高质量增长的基本面没有变化。我们完全有信心、有能力应对疫情的可能影响，取得防控疫情的胜利，保持经济长期稳定发展的良好态势。

(责编：庄红韬、杨曦)