中国贸促会开出首份不可抗力证明

本报北京2月3日电 （记者李婕）记者从中国贸促会获悉，2月2日上午，中国贸促会向浙江湖州某汽配制造企业出具全国首份新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力事实性证明书，助力企业最大限度减轻因疫情造成不能履行合同的责任，维护企业合法权益。

据悉，该企业为法国标致公司非洲工厂转向机壳体供货商，受本次疫情影响，无法按时向境外客户交付产品。如不能及时提供无法履行合同原因的合法证明，企业不仅要承担价值240万人民币的直接合同损失，还可能会因导致对方生产线停产两周造成约3000万人民币的损失被追偿，商誉受到的影响更是不可估量。

该企业于2月1日在中国贸促会线上认证平台申请不可抗力事实性证明并提供相应材料。经网上提交、网上审核环节，该企业于2月2日收到证明。不可抗力事实性证明属于商事证明领域中的事实性证明行为，是指由中国贸促会及其授权的分、支会应申请人的申请，对与不可抗力有关的事实进行证明，出具后当事人可以部分或全部免除不履行、不完全履行和迟延履行合同的责任。

中国贸促会商事认证中心副主任闫芸介绍称，不可抗力事实性证明已得到全球200多个国家和地区政府、海关、商会和企业的认可，在域外具有较强的执行力。为帮助企业有效应对疫情造成的不利影响，为企业提供更便捷服务，中国贸促会1月26日起对认证平台进行改造，新增不可抗力事实性证明的在线申请功能。此外，已有近千家企业向中国贸促会开展不可抗力事实性证明的在线咨询。

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