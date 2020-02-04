苏州银行业出实招保护中小企业利益

疫情紧急，牵动着亿万人民的心。突发的疫情同样给中小微企业带来冲击。如何帮助中小微企业渡过暂时的困难，苏州银行业正在紧急行动。
近日，苏州银行为当地一家因推迟复工而遭遇困境的民营企业紧急开通申报审批绿色在线通道，在24小时内完成5000万元授信流程，用于企业再生产物料采购及相关职工费用支出。
经济日报记者了解到，此次贷款的顺利发放是政府、金融机构多方合作发力的结果。
据悉，苏州市政府已出台《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十条政策意见》，其中要求发挥各政策性银行“国家队”作用。支持国家开发银行、农业发展银行、进出口银行、出口信用保险公司等在苏分支机构加大服务对接力度，全力满足疫情防控融资需求，推动苏州银行、苏州农商银行发放专项项目贷款。本次授信是苏州银行与苏州国开行密切合作的成果，贷款资金来源于苏州国开行的转贷款。
据苏州银保监分局负责人介绍，目前监管部门加大对重点企业信贷支持。督促辖内机构深入排摸防疫用品生产、民生保障类企业、商户金融服务需求，主动加强信贷投放。
针对吴江众元彩板组合房厂接到了中建三局雷神山医院现场指挥部的援建邀请函，但疫情物资的持续生产供应存在一定资金缺口的情况，苏州农商银行组织现场办公、召开不见面贷审会，发放贷款1000万元。
据介绍，苏州某从事口罩、防尘/防静电服等生产的企业，前期因外部事件导致整体资金链极度紧张，2020年2月9日将有4500万元贷款到期，但中信银行开通绿色信贷通道，确保企业授信能正常续转。苏州银行表示对因疫情影响正常经营、出现暂时资金周转困难的企业，将主动给予还款宽限期。(记者 彭 江)
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