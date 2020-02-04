中国石化化工销售公司多项措施确保医卫原料供给

人民网北京2月4日电（记者夏晓伦）2月1日，一信封来自湖北仙桃市盛意塑料制品有限公司的感谢信送到中国石化化销党委手中。信中表示，感谢化工销售在严峻形势下，将数千吨聚炳烯原料及时送到工厂，解决了生产口罩的燃眉之急。

截止1月底，化工销售公司各单位累计组织发运燕山石化、扬子石化、长岭炼化、上海赛科等旗下17家炼化企业生产的各牌号医卫原材料达1304车，共计39037吨，及时保障了全国内84个医卫材料客户生产需求。

疫情发生以来，中国石化化工销售公司并指导各区域分公司制订了《新型冠状病毒感染肺炎预防工作应急预案》和《特别时期网络会议管理办法》等各种防控应急预案11个，为抓好疫情防控有章可循。同时，化工销售公司组织产品业务条线想办法、找对策，确保了物流运输畅和生产经营管理工作正常运营。

据了解，聚丙烯熔喷无纺布料是用制作医用口罩、防护服的主要原料，疫情发生后，为保障抗击新型冠状病毒过程中所用口罩、手术服、隔离服、输液瓶、注射器等医用卫生材料的原料供应，化工销售公司会同华北分公司与医卫材料客户联系，掌握开工时间、原料库存和需求量，协调济南烧化Y40X、青岛烧化Y38Q医药卫生无纺布专用料，燕山石K4912、K5806Y输液瓶专用料等防疫有关牌号产品的生产，并时时增加排产量，仅在节日期间供应医卫材料原料达8000余吨。

同时，华北分公司通过“值班+远程办公”形式开展经营管理工作，针对下游开工情况及时分析市场态势，抓好物流协调调运，维护了正常生产经营秩序，确保经营销售业务平稳运行、企业后路畅通。

面对市场挑战，各分公司一边与政府相关部门协商开辟“绿色通道”，一边采取水路、铁路运输方式，克服困难，合理调整产品流向。

记者还了解到，华中分公司通过化工事业部、生产经营部等相关部门紧急协调国家发改委，联系生产企业和物流承运商，打通各个关键环节，克服诸多困难，顺利保障了湖北省第二大无纺布生产商原料及时供应。同时，该公司还与聚丙烯熔喷纺布料供应商湖南盛锦沟通，商定提前向其供应聚丙烯原料，满足其无纺布生产需求，长岭炼化得知客户需求积极配合，立即调整生产计划，将为该厂提供了1000吨聚丙烯原料，湖南盛锦及时组织员工恢复生产，极大的缓解了市场压力和医用需求，仅1月份保供原料达2000吨。

此外，华中分公司在得知武汉保利城社区工作人员正面临医用口罩短缺的情况，将原本作为应急储备的2000个医用口罩捐给了保利城社区，全力支持地方政府防疫工作。

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