加强进出站旅客测温 铁路部门严格落实站车防控措施

人民网北京2月3日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，2月4日，全国铁路预计发送旅客130万人次，同比下降88.5%。2月3日，全国铁路发送旅客160万人次，同比下降86.1%；发送货物980.3万吨，装车15.5万车。

截至2月3日18时，全国铁路共有104个火车站关闭离开当地通道，全国所有办理客运业务的火车站都开展进站或出站旅客测温，共有384趟旅客列车下交发热旅客470人，累计装运疫情防控保障物资2406批、105118件、19765.35吨，铁路运输安全平稳有序。

各地铁路部门严格落实各项防控措施，加强车站测温组织，开展车上应急处置演练，全力维护广大旅客和铁路职工健康安全。上海局集团公司优化调整管内车站进出站旅客走行线路通道，避免客流积压，加强客流高峰时段测温组织，确保旅客有序测温，快速进出站。北京、西安、南昌局集团公司组织乘务人员在列车上开展发热旅客应急救治演练，提高应急处置能力。沈阳、兰州局集团公司为方便中转换乘旅客，各车站专门设置中转旅客体温监测处，换乘旅客温度监测正常方可进入候车区候车。乌鲁木齐局集团公司对所有旅客列车的乘务人员均开展岗前疫情防控知识技能培训，同时加强对职工个人防护措施的指导和监督。青藏铁路集团公司根据地域特点，增加了藏语版疫情防控宣传内容，方便藏族旅客配合做好测温等防控工作。哈尔滨局集团公司在车站采取分餐制，安排职工错峰用餐，避免职工集中聚集用餐。

铁路部门提醒广大旅客朋友，请在返程途中加强个人健康卫生防护，佩戴口罩，配合铁路部门做好相关防控工作，共同打赢疫情防控阻击战。

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