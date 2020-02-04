工信部倡议：充分发挥人工智能赋能效用、协力抗击疫情

人民网北京2月4日电（记者夏晓伦）记者从工信部获悉，为充分发挥人工智能赋能效用，协力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，工信部科技司向人工智能相关学（协）会、联盟、企事业单位发出倡议书。具体倡议如下：
一是加大科研攻关力度，尽快利用人工智能技术补齐疫情管控技术短板，快速推动产业生产与应用服务。以需求为导向，鼓励人工智能企业和应用单位、上下游企业联合攻关，在疫情发现、预警、防治等方面积极做出应有贡献。人工智能产业创新重点任务入围揭榜企业更要将投身疫情防控技术支撑工作作为揭榜攻关的磨刀石和试金石。
二是充分挖掘新型冠状病毒感染肺炎诊疗以及疫情防控的应用场景，攻关并批量生产一批辅助诊断、快速测试、智能化设备、精准测温与目标识别等产品，助力疫病智能诊治，降低医护人员感染风险，提高管控工作效率。
三是着力保障疫期工作生活有序开展。开放远程办公、视频会议服务和AI教育资源，助力办公远程化、教育在线化和生产智能化，推动实施“居家能办公，停课不停学，停工不停产”。
四是优化AI算法和算力，助力病毒基因测序、疫苗/药物研发、蛋白筛选等药物研发攻关。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】