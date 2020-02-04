国家发改委：国内成品油价格按机制下调

人民网北京2月4日电 （记者罗知之）记者从国家发改委获悉，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2020年2月4日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低420元和405元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

发改委称，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

发改委正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。

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