伦敦人民币离岸业务高速增长

据新华社伦敦电 （记者杨晓静）伦敦金融城和中国人民银行欧洲代表处2月3日联合发布的报告显示，去年前11个月，伦敦人民币离岸业务保持高速增长，中英跨境人民币业务结算量同比增幅高达66%。

最新一期《伦敦人民币业务季报》显示，2019年前11个月，中英跨境人民币业务结算量再创新高，达5893亿元人民币；伦敦证券交易所点心债新发行量同比增长15.5%，发行额增加20亿元人民币。

报告还显示，2019年9月至11月，英国人民币指定清算行中国建设银行伦敦分行人民币清算量为2.99万亿元。

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